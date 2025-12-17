Telugu

క్రాలర్ చెవిపోగులతో ముఖానికే నిండుదనం

life Dec 17 2025
Author: Haritha Chappa
క్రాలర్ ఇయర్ రింగ్స్

కొత్తగా మార్కెట్లోకి వచ్చిన క్రాలర్ ఇయర్ రింగ్స్ ధరిస్తే చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. ఇవి పెట్టుకుంటే మీ చెవులకు అందమైన లుక్ వస్తుంది. మీరు ఇలాంటి చెవిపోగులను కొత్తగా ప్రయత్నించవచ్చు.

Image credits: instagram- zoyajewelrybd
నెమలి డిజైన్ ఉన్న ఝుమ్కాలు

మీరు నెమలి డిజైన్ ఉన్న ఝుమ్కాలను ప్రయత్నించవచ్చు. ఇవి మీ చెవులకు సాంప్రదాయ, ఆధునిక రూపాన్ని ఇస్తాయి.

Image credits: instagram- zoyajewelrybd
చెవిని పూర్తిగా కప్పే ఇయర్ కఫ్

ఈ చెవిపోగులు పెట్టుకుంటే మీ చెవి మొత్తం కవర్ అవుతుంది. దీనివల్ల చెవులకు ఒక ప్రత్యేకమైన లుక్ వస్తుంది.

Image credits: instagram- manrangicollection
ఆక్సిడైజ్డ్ క్రాలర్ జుంకా

ఇలాంటి చెవిపోగులను మీరు ఇండో-వెస్ట్రన్ దుస్తులతో జతచేసి సులభంగా ధరించవచ్చు. దీనివల్ల మీ ముఖానికి ఒక ప్రత్యేకమైన లుక్ వస్తుంది. మీరు ఇలాంటి చెవిపోగులను తప్పక ప్రయత్నించాలి.

Image credits: instagram-
డైమండ్ స్టడెడ్ ఇయర్ క్లైంబర్స్

వజ్రాలు పొదిగిన ఈ చెవిపోగులు ధరిస్తే మీకు మంచి లుక్ వస్తుంది. దీనివల్ల ముఖానికి అద్భుతమైన, ఆధునిక రూపం వస్తుంది.

Image credits: instagram- zoyajewelrybd

