పూల డిజైన్లతో ఉన్న ఈ బేబీ శాండల్స్ చూడటానికి ఎంతో అందంగా కనిపిస్తాయి. వైట్ కలర్ చిన్నారుల పాదాలకు చక్కగా ఉంటుంది.
చిన్న చిన్న ముత్యాలు, మెరుపులతో ఉన్న ఈ ఫుట్ వేర్ పిల్లల పాదాలకు అందంగా కనిపిస్తాయి. పండగలు, ఫంక్షన్లలో చిన్నారులకు ప్రత్యేకమైన లుక్ ఇస్తాయి.
కలర్ ఫుల్ బటర్ ఫ్లై డిజైన్ లో ఉన్న ఈ శాండిల్స్ చిన్నారులకు మంచి ఎంపిక. వీటితో పాదాల అందం రెట్టింపవుతుంది.
బో డిజైన్ శాండల్స్ చిన్న పిల్లలకు చాలా బాగా సెట్ అవుతాయి. స్టైలిష్ గా, కంఫర్ట్ గా ఉంటాయి.
స్టైల్, కంఫర్ట్ రెండూ కావాలంటే ఈ ఫుట్ వేర్ మంచి ఎంపిక. లాంగ్ ఫ్రాక్స్ మీదకు చాలా బాగా సెట్ అవుతాయి.
లైట్ వెయిట్ లో వచ్చే ఇలాంటి రంగురంగుల ఫుట్ వేర్ పిల్లలకు బాగా నచ్చుతుంది. బడ్జైట్ ధరలో తీసుకోవచ్చు.
హార్ట్ షేప్ డిజైన్ తో ఉన్న ఈ ఫుట్ వేర్ చిన్నారుల పాదాలకు ప్రత్యేకమైన లుక్ ఇస్తాయి. నచ్చిన రంగులో తీసుకోవచ్చు.
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