ఖాళీ కడుపున ఈ పండ్లు మాత్రం తినకూడదు

food-life Oct 30 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:unsplash
ఏ పండ్లు తినకూడదు?

పండ్లు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. కానీ, కొన్ని రకాల పండ్లను ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో తినకూడదు. మరి, వేటిని తినకూడదో చూద్దాం.. 

Image credits: Freepik
బొప్పాయి అందరూ తినకూడదు

బొప్పాయిని పరగడుపున తినడం ప్రయోజనకరం. ఇందులో పపైన్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది, ఇది పేగుల ఆరోగ్యానికి మంచిది. కానీ పరగడుపున తినడం చాలా మందికి సమస్య కావచ్చు. 

Image credits: Getty
అనేక సమస్యలకు కారణం

బొప్పాయిలో ఉండే పపైన్ కడుపులోని పొరను చికాకు పెట్టగలదు. ఇది అనేక సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ఉదాహరణకు, జీర్ణ సమస్యలను కలిగిస్తుంది. తల కూడా తిరగొచ్చు.

Image credits: Getty
లక్షణాలు కనపడితే...

ఒకవేళ బొప్పాయి తిన్న తర్వాత మీకు కూడా ఇలాంటి సమస్య ఎదురైతే, పరగడుపున బొప్పాయి తినడం మానేయాలి. 

Image credits: Getty
ఈ పండ్లను తినవద్దు

పైనాపిల్
అరటిపండు
సిట్రస్ పండ్లు వీటిని కూడా ఖాళీ కడుపుతో తినకూడదు. ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు.

Image credits: Getty

