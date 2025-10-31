Telugu

డయాబెటిస్ ఉన్నవారు తినకూడని పండ్లు ఇవే!

food-life Oct 31 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
పుచ్చకాయ

పుచ్చకాయలో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ అధికంగా ఉంటుంది. దీన్ని ఎక్కువగా తింటే షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. 

Image credits: Getty
పైనాపిల్

పైనాపిల్ కూడా చక్కెర స్థాయిలను ఫాస్ట్ గా పెంచుతుంది. దీని జీఐ 59 - 66.

Image credits: Getty
అరటిపండు

అరటిపండు గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ 52. దీన్ని ఎక్కువగా తింటే బ్లడ్ షుగర్ పెరుగుతుంది.

Image credits: Getty
మామిడిపండు

మామిడిపండులో చక్కెర చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తినడం వల్ల షుగర్ లెవెల్స్ ఫాస్ట్ గా పెరుగుతాయి. 

Image credits: Getty
ఎండుద్రాక్ష

ఎండుద్రాక్ష జీఐ 64. వీటిని ఎక్కువగా తినడం డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి అస్సలు మంచిది కాదు.

Image credits: pixabay
ఖర్జూరం

డయాబెటిస్ పేషెంట్లు ఖర్జూరాన్ని ఎక్కువగా తీసుకోవడం మంచిదికాదు. 

Image credits: Getty
అంజీర్

అంజీర్ తినడం వల్ల కూడా బ్లడ్ షుగర్ వేగంగా పెరుగుతుంది. కాబట్టి తినకపోవడమే మంచిది.

Image credits: Getty

