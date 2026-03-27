Telugu

4 గ్రాముల బంగారంలో సూయిధాగా ఇయర్ రింగ్స్

life Mar 27 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:chat GPT and others
సింగిల్ స్టోన్ ఫ్లవర్ సూయి ధాగా

ఒక చిన్న పువ్వు తో వచ్చే సూయి ధాగా ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి. పెట్టుకుంటే సింపుల్‌గా, స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తాయి.

Image credits: fashion_mh41 Instagram
ట్రిపుల్ లేయర్డ్ సూయి ధాగా

మూడు వరుసలతో వచ్చే ఈ సూయి ధాగా చెవిపోగులు 4 గ్రాముల్లో వస్తాయి.  ఈ ఇయర్ రింగ్స్ చక్కగా ఉంటాయి. 

Image credits: satlaa.in Instagram
మీనాకారి సూయి ధాగా

4 గ్రాముల బరువుతో మీనాకారి వర్క్‌తో వచ్చే ఈ డిజైన్ చాలా సింపుల్‌గా ఉంటుంది. 

Image credits: tanishqjewellery Instagram
ఝుంకీ వాలా సూయి ధాగా

ఝుంకీలతో వచ్చే ఈ సూయి ధాగా ఇయర్రింగ్స్ చీరలు, డ్రెస్సులపైకి చక్కగా ఉంటాయి.

Image credits: bluestone_jewellery Instagram
పర్ల్ లటకన్ సూయి ధాగా

ముత్యాల లటకన్‌తో ఉండే ఈ సూయి ధాగా ఇయర్ రింగ్స్ చాలా అందంగా, స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తాయి.

Image credits: bluestone_jewellery Instagram
బటర్ ఫ్లై ఇయర్రింగ్స్

కాలేజీలకు వెళ్లే అమ్మాయిలకు బటర్ ఫ్లై ఇయర్రింగ్స్ ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Jaipur gems
ముత్యపు సూయి ధాగా

పెద్ద ముత్యం వేలాడుతూ ఎంతో అందంగా కనిపిస్తాయి సూయి ధాగా ఇయర్రింగ్స్. ఇవి మూడు గ్రాముల్లోనే లభిస్తాయిి.

Image credits: Mannash

