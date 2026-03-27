మనల్ని సంతోషంగా, ఉత్సాహంగా ఉంచే హ్యాపీ హార్మోన్లను పెంచే 10 రకాల ఆహార పదార్థాలు ఇవే.
డోపమైన్, సెరటోనిన్, ఆక్సిటోసిన్, ఎండార్ఫిన్లు... మనకు సంతోషాన్ని కలిగించే హార్మోన్లను 'హ్యాపీ హార్మోన్లు' అంటారు.
ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తినడం వల్ల హ్యాపీ హార్మోన్లు పెరుగుతాయి. మరి ఆ ఆహార పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
సాల్మన్, సార్డైన్ వంటి చేపలు తినడం వల్ల హ్యాపీ హార్మోన్లు పెరుగుతాయి. ఇవి మెదడు పనితీరును కూడా మెరుగుపరుస్తాయి.
గుడ్లలో ట్రిప్టోఫాన్ అనే అమైనో యాసిడ్ ఉంటుంది. శరీరం దీన్ని ఉపయోగించి సెరటోనిన్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
నట్స్, విత్తనాల్లో ట్రిప్టోఫాన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి సెరటోనిన్ ఉత్పత్తిని పెంచడానికి బాగా సహాయపడతాయి.
ఓట్స్ తినడం కూడా సెరటోనిన్ ఉత్పత్తికి చాలా మంచిది. దీనిలోని కార్బోహైడ్రేట్లు మెదడుకు ట్రిప్టోఫాన్ సులభంగా అందేలా చేస్తాయి.
పైనాపిల్లో ట్రిప్టోఫాన్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది మన మెదడులో సెరటోనిన్గా మారి మూడ్ను మెరుగుపరుస్తుంది.
అరటిపండులో ట్రిప్టోఫాన్, విటమిన్ B6 ఎక్కువగా ఉంటాయి. అరటిపండు తినడం మెదడు ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది.
డార్క్ చాక్లెట్లోని ఫ్లేవనాయిడ్స్ మెదడుకు రక్త ప్రసరణను పెంచుతాయి. దీనివల్ల ఆనందం, సంతోషం కలుగుతాయి.
బెర్రీ తినడం వల్ల మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. వీటిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు డిప్రెషన్ లక్షణాలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
అవకాడోలోని ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు మహిళల్లో ఆందోళనను తగ్గిస్తాయని కొన్ని అధ్యయనాల్లో తేలింది. వీటిలో విటమిన్ బి కూడా ఉంటుంది.
కాఫీలోని కెఫిన్ మెదడులో డోపమైన్, నోర్పైన్ఫ్రైన్ వంటి రసాయనాల స్థాయిలను పెంచి ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది.
