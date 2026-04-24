గ్లాస్ గాజుల ట్రెండ్ ఇప్పుడు నడుస్తోంది. 'గ్లాస్ సిటీ'గా పిలిచే ఫిరోజాబాద్ గాజులను వేసుకుంటే ఎంతో చూడముచ్చటగా ఉంటాయి.
డీసెంట్ లుక్ కావాలంటే ఈ థ్రెడ్ గాజులు ఎంపిక చేసుకోవాలి. వీటి ధర రూ.150-200 మధ్య ఉంటుంది.
గాజులపై మిర్రర్ వర్క్ రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. ఫిరోజాబాద్ మిర్రర్ వర్క్ గాజులు స్టైలిష్గా ఉండటమే కాదు, ధర కూడా తక్కువే.
రోజూ వేసుకోవడానికి ట్రాన్స్పరెంట్ ఫిరోజాబాదీ జిగ్జాగ్ గ్లాస్ గాజులు ఎంతో చవకగా దొరుకుతాయి. ఇవి రూ.50-120 ధరకే సులభంగా దొరుకుతాయి.
రాజస్థానీ కళ స్ఫూర్తితో చేసిన ఈ గాజులను వేసుకుంటే అందంగా కనిపిస్తారు. రంగురంగుల పూసలతో ఈ గాజులు వేసుకుంటే ఎంతో కళగా ఉంటాయి.
రాళ్లు పొదిగిన గాజులు ఎప్పుడూ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ అవ్వవు. మీరు కూడా ఇలాంటివి ట్రై చేయొచ్చు.
నెమలి డిజైన్తో ఉన్న జర్కన్ రాళ్లు.. ప్లెయిన్ పచ్చ గాజులకు గ్లామర్ లుక్ ఇస్తున్నాయి. కొత్త పెళ్లికూతుళ్లు ఈ ఫిరోజాబాదీ కంగన్లను ట్రై చేయొచ్చు.
