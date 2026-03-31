Telugu

మంచి లుక్ ఇచ్చే ఫిలిగ్రీ చెవిపోగులు 5 గ్రాముల్లో

life Mar 31 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Mirraw
జాలీ వర్క్ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్

బరువైన చెవిపోగులకు బదులు ఫిలిగ్రీ లేదా జాలీ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటేనే అందం. 5 గ్రాముల బంగారంలో ఈ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ చేయించుకోవచ్చు.

ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఫిలిగ్రీ ఇయర్ రింగ్స్

ఫిలిగ్రీ ఇయర్ రింగ్స్‌లో, సన్నని బంగారు తీగలను అల్లి చేస్తారు. ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఫిలిగ్రీ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి.

లీఫ్ డిజైన్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్

ఈ లీఫ్ డిజైన్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్‌కు కింది వైపు లట్కన్ (వేలాడేది) ఇస్తారు. దీనికి తోడు బంగారు తీగలతో చక్కని ఫిలిగ్రీ పనితనం కనిపిస్తుంది.

డ్రాప్ ఫిలిగ్రీ ఇయర్ రింగ్స్

హెవీగా కనిపించే చెవిపోగులు కావాలంటే, డ్రాప్ ఫిలిగ్రీ ఇయర్ రింగ్స్ ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఇవి 5 గ్రాముల్లోనే వచ్చినా చూసేందుకు మాత్రం హెవీగా అనిపిస్తాయి.

కోన్ షేప్ ఫిలిగ్రీ ఇయర్ రింగ్స్

ఘుంగ్రూ (మువ్వల) లట్కన్‌తో వచ్చే ఈ కోన్ షేప్ ఫిలిగ్రీ ఇయర్ రింగ్స్ చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి.

ఘుంగ్రూ లట్కన్ ఫిలిగ్రీ ఇయర్ రింగ్స్

ఓవల్ షేప్‌లో ఉండే ఈ గోల్డ్ జాలీ ఇయర్ రింగ్స్‌కు మువ్వల లట్కన్‌ అందంగా ఉంటుంది. పార్టీలకు బెస్ట్ ఛాయిస్.

