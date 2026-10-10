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మీరు పొట్టిగా ఉన్నారా? ఈ ఎక్సర్‌సైజులు చేస్తే పక్కా హైట్ అవుతాారు

life Oct 10 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Getty
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ఎత్తు పెంచే వ్యాయామాలు

మీరు కూడా మీ ఎత్తును సహజంగా పెంచుకోవాలని భావిస్తే, కచ్చితంగా ఈ వ్యాయామాలను మీ దినచర్యలో చేర్చుకోండి. మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

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స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్‌సైజ్

స్ట్రెచింగ్ వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల మీ శరీరం నిటారుగా మారుతుంది. ఇది మీ ఎముకల ఎదుగుదలకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.

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హ్యాంగింగ్

హ్యాంగింగ్ లేదా పుల్ అప్స్ చేయడం వల్ల వెన్నెముక నిటారుగా సాగుతుంది. ఇది మీ శరీర ఎదుగుదలను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

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స్ట్రెచింగ్ పుష్ అప్స్

స్ట్రెచింగ్ పుష్ అప్స్ చేయడం వల్ల మీ కండరాలు బలంగా మారుతాయి. దీని ద్వారా మీ బాడీ పోశ్చర్ మెరుగుపడి ఎత్తుగా కనిపిస్తారు.

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స్కిప్పింగ్

స్కిప్పింగ్ చేయడం వల్ల మీ శరీరం మొత్తం సాగుతుంది. ఇది మీ హైట్ పెరగడానికి బాగా సహాయపడుతుంది. దీన్ని రోజూ క్రమం తప్పకుండా చేయండి.

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సూర్య నమస్కారాలు

ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే సూర్య నమస్కారాలు చేయడం వల్ల మీ శరీరం ఆరోగ్యంగా, సరైన పద్ధతిలో ఎదగడానికి ఎంతో సహాయపడుతుంది.

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