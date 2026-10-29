Bangle Designs: మీ చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేసే డైలీవేర్ బ్యాంగిల్స్

క్యాజువల్, ఆఫీస్ వేర్పైకి వీటిని ఎక్కువగా వేసుకున్నారు. మీకు కూడా మినిమలిస్ట్ లుక్ ఇష్టమైతే, ఈ డిజైన్లను కచ్చితంగా ట్రై చేయండి.
ఈ అడ్జస్టబుల్ స్లీక్ బ్యాంగిల్స్… కంఫర్ట్తో పాటు ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తాయి. బంగారంలో ఇవి దొరకడం కొంచెం కష్టమే అయినా, బ్రాస్ మెటల్లో ఈజీగా దొరుకుతాయి.
పెళ్లిళ్ల సీజన్లో టెక్స్చర్డ్ స్లీక్ బ్యాంగిల్స్ బాగా ట్రెండ్ అయ్యాయి. మీకు హెవీ జ్యువెలరీ ఇష్టం లేకపోతే, వీటిని వేసుకోండి. చేతులకు ఇవి మంచి లుక్ ఇస్తాయి.
చీరల మీదే కాదు, ఈ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ కఫ్ స్లీక్ బ్యాంగిల్ను వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులపైనా స్టైల్ చేయొచ్చు. ఇది బ్రేస్లెట్లా కనిపిస్తుంది. చైన్ ప్యాటర్న్లో చాలా వెరైటీలు దొరుకుతాయి.
నల్ల పూసల మంగళసూత్రాలే కాదు, బ్లాక్ బీడ్స్ స్లీక్ బ్యాంగిల్స్కు కూడా భలే డిమాండ్ వచ్చింది. ఇవి చాలా అందమైన లుక్ ఇస్తాయి.
వర్కింగ్ ఉమెన్స్కు ట్విస్టెడ్ స్లీక్ బ్యాంగిల్స్ చాలా క్యూట్గా సెట్ అవుతాయి. ఇవి షైనీ లుక్తో దూరం నుంచే ఆకట్టుకుంటాయి. ఆఫీస్కు డైలీవేర్ కి ఇవి వాడొచ్చు.
మోడ్రన్ నుంచి ట్రెడిషనల్ వరకు ఆకట్టుకునే బ్యాంగిల్స్ మార్కెట్లో ఉన్నాయి. మీరు కొంచెం హెవీగా కనిపించాలనుకుంటే, పచేలీ స్టైల్లో ఉండే ఈ స్టడెడ్ బ్యాంగిల్స్ ఎంచుకోవచ్చు.
ఈ కాలం అమ్మాయిలు ఇలాంటి కట్ స్లీక్ బ్యాంగిల్స్ను ఎక్కువగా ఇష్టపడ్డారు. పాతకాలం డిజైన్ అయినా, కార్వింగ్ వర్క్తో ఇవి డిజైనర్ లుక్ ఇస్తాయి.
యాంటిక్ వర్క్ ఎప్పటికీ ట్రెండ్ అవుట్ అవ్వదు. మీరు కూడా స్పెషల్గా కనిపించాలనుకుంటే, ఇలాంటి బ్యాంగిల్స్ ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి రూబీ, నాగ్ వర్క్ డిజైన్లలో కూడా దొరుకుతాయి.
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