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Bangle Designs: మీ చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేసే డైలీవేర్ బ్యాంగిల్స్

life Oct 29 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram
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స్లీక్ బ్యాంగిల్స్..

క్యాజువల్, ఆఫీస్ వేర్‌పైకి వీటిని ఎక్కువగా వేసుకున్నారు. మీకు కూడా మినిమలిస్ట్ లుక్ ఇష్టమైతే, ఈ డిజైన్లను కచ్చితంగా ట్రై చేయండి.

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అడ్జస్టబుల్ స్లీక్ బ్యాంగిల్స్

ఈ అడ్జస్టబుల్ స్లీక్ బ్యాంగిల్స్… కంఫర్ట్‌తో పాటు ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తాయి. బంగారంలో ఇవి దొరకడం కొంచెం కష్టమే అయినా, బ్రాస్  మెటల్‌లో ఈజీగా దొరుకుతాయి.

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టెక్స్చర్డ్ స్లీక్ బ్యాంగిల్స్

పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో టెక్స్చర్డ్ స్లీక్ బ్యాంగిల్స్ బాగా ట్రెండ్ అయ్యాయి. మీకు హెవీ జ్యువెలరీ ఇష్టం లేకపోతే, వీటిని  వేసుకోండి. చేతులకు ఇవి మంచి లుక్ ఇస్తాయి.

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గోల్డెన్ కఫ్ స్లీక్ బ్యాంగిల్

చీరల మీదే కాదు, ఈ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ కఫ్ స్లీక్ బ్యాంగిల్‌ను వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులపైనా స్టైల్ చేయొచ్చు. ఇది బ్రేస్‌లెట్‌లా కనిపిస్తుంది. చైన్ ప్యాటర్న్‌లో  చాలా వెరైటీలు దొరుకుతాయి.

Image credits: instagram
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బ్లాక్ బీడ్స్ స్లీక్ బ్యాంగిల్

నల్ల పూసల మంగళసూత్రాలే కాదు, బ్లాక్ బీడ్స్ స్లీక్ బ్యాంగిల్స్‌కు కూడా భలే డిమాండ్ వచ్చింది. ఇవి చాలా అందమైన లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: instagram
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ట్విస్టెడ్ స్లీక్ బ్యాంగిల్

వర్కింగ్ ఉమెన్స్‌కు ట్విస్టెడ్ స్లీక్ బ్యాంగిల్స్ చాలా క్యూట్‌గా సెట్ అవుతాయి. ఇవి షైనీ లుక్‌తో దూరం నుంచే ఆకట్టుకుంటాయి. ఆఫీస్‌కు డైలీవేర్ కి ఇవి వాడొచ్చు.

Image credits: instagram
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జడౌ స్లీక్ బ్యాంగిల్

మోడ్రన్ నుంచి ట్రెడిషనల్ వరకు ఆకట్టుకునే బ్యాంగిల్స్ మార్కెట్లో ఉన్నాయి. మీరు కొంచెం హెవీగా కనిపించాలనుకుంటే, పచేలీ స్టైల్‌లో ఉండే ఈ స్టడెడ్ బ్యాంగిల్స్ ఎంచుకోవచ్చు. 

Image credits: instagram
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డైమండ్ కట్ స్లీక్ బ్యాంగిల్

ఈ కాలం అమ్మాయిలు  ఇలాంటి కట్ స్లీక్ బ్యాంగిల్స్‌ను ఎక్కువగా ఇష్టపడ్డారు. పాతకాలం డిజైన్ అయినా, కార్వింగ్ వర్క్‌తో ఇవి డిజైనర్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: instagram
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యాంటిక్ స్లీక్ గోల్డ్ బ్యాంగిల్స్

యాంటిక్ వర్క్ ఎప్పటికీ ట్రెండ్ అవుట్ అవ్వదు. మీరు కూడా స్పెషల్‌గా కనిపించాలనుకుంటే, ఇలాంటి బ్యాంగిల్స్ ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి రూబీ, నాగ్ వర్క్ డిజైన్లలో కూడా దొరుకుతాయి.

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