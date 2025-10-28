Telugu

చూపు తిప్పుకోనివ్వని గోల్డ్ బ్యాంగిల్ బ్రాస్‌లెట్ డిజైన్లు

Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
ఝాలర్‌తో బ్యాంగిల్ బ్రేస్‌లెట్

గోల్డ్ ప్లేటెడ్ ఫ్యాన్సీ బ్రేస్‌లెట్ విత్ కడా డిజైన్ ఇది. వీటిని ధరిస్తే మీరు యువరాణిలా మెరిసిపోతారు.

Image credits: Pinterest
లీఫ్ బ్యాంగిల్ బ్రేస్‌లెట్

జాలి ప్యాటర్న్‌పై వర్క్ లీఫ్ బ్రేస్‌లెట్ అచ్చం రజ్వాడీ కంగన్ లుక్‌ను ఇస్తుంది.

Image credits: Pinterest
వాచ్ స్టైల్ బ్యాంగిల్ బ్రేస్‌లెట్

సాంప్రదాయ జాలీ, రాళ్లు, బ్రాస్ వర్క్‌తో వచ్చే ఈ బ్యాంగిల్ బ్రేస్‌లెట్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. 

Image credits: Pinterest
బ్యాంగిల్ స్టైల్ బ్రేస్‌లెట్

రాళ్ల వర్క్ మీకు ఇష్టమైతే, లేయర్డ్, జాలీ ప్యాటర్న్‌తో ఉన్న ఇలాంటి బ్యాంగిల్ బ్రేస్‌లెట్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. 

Image credits: Pinterest
ఫ్లోరల్ బ్రాస్ బ్యాంగిల్ బ్రేస్‌లెట్

ఈ ఫ్లోరల్ బ్యాంగిల్ బ్రేస్‌లెట్ చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఇక్కడ చిన్న చిన్న పువ్వులతో పాటు మధ్యలో ఒక పెద్ద తెల్ల రాయి ఉంది. 

Image credits: Pinterest
లోటస్ వర్క్ బ్యాంగిల్ బ్రేస్‌లెట్

హాఫ్ లోటస్ డిజైన్‌తో ఉన్న ఇలాంటి బ్యాంగిల్ బ్రేస్‌లెట్ అడ్జస్టబుల్ ప్యాటర్న్‌లో మరింత అందంగా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: Pinterest
బ్యాంగిల్ బ్రేస్‌లెట్ చైన్

చైన్ ఉన్న బ్రేస్‌లెట్‌లో ట్విస్ట్ జోడిస్తూ, స్ట్రింగ్లర్ బ్యాంగిల్‌ను ఎంచుకోండి. ఇది చేతులను కవర్ చేయడంతో పాటు పర్ఫెక్ట్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Pinterest

