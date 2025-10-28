గోల్డ్ ప్లేటెడ్ ఫ్యాన్సీ బ్రేస్లెట్ విత్ కడా డిజైన్ ఇది. వీటిని ధరిస్తే మీరు యువరాణిలా మెరిసిపోతారు.
జాలి ప్యాటర్న్పై వర్క్ లీఫ్ బ్రేస్లెట్ అచ్చం రజ్వాడీ కంగన్ లుక్ను ఇస్తుంది.
సాంప్రదాయ జాలీ, రాళ్లు, బ్రాస్ వర్క్తో వచ్చే ఈ బ్యాంగిల్ బ్రేస్లెట్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది.
రాళ్ల వర్క్ మీకు ఇష్టమైతే, లేయర్డ్, జాలీ ప్యాటర్న్తో ఉన్న ఇలాంటి బ్యాంగిల్ బ్రేస్లెట్ను ఎంచుకోవచ్చు.
ఈ ఫ్లోరల్ బ్యాంగిల్ బ్రేస్లెట్ చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఇక్కడ చిన్న చిన్న పువ్వులతో పాటు మధ్యలో ఒక పెద్ద తెల్ల రాయి ఉంది.
హాఫ్ లోటస్ డిజైన్తో ఉన్న ఇలాంటి బ్యాంగిల్ బ్రేస్లెట్ అడ్జస్టబుల్ ప్యాటర్న్లో మరింత అందంగా కనిపిస్తుంది.
చైన్ ఉన్న బ్రేస్లెట్లో ట్విస్ట్ జోడిస్తూ, స్ట్రింగ్లర్ బ్యాంగిల్ను ఎంచుకోండి. ఇది చేతులను కవర్ చేయడంతో పాటు పర్ఫెక్ట్ లుక్ ఇస్తుంది.
