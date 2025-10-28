పెరుగు ఎవరు తినకూడదో తెలుసా?

పెరుగులో చాలా పోషకాలు, ప్రోబయోటిక్స్ ఉంటాయి. ఇవి మన ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి..
శరీరంలో కొన్ని సమస్యలు ఉన్నవాళ్ళు పెరుగు తింటే, అది వాళ్ళకు మేలుకు బదులు హాని చేస్తుంది.
సైనస్ సమస్య ఉన్నవాళ్ళు పెరుగు అస్సలు తినకూడదు.
మీకు ఆస్తమా సమస్య ఉంటే, మీరు కూడా పెరుగు తినడం మానేయడం మంచిది.
మీకు అలర్జీ సమస్య ఉంటే పెరుగు తినకండి.
