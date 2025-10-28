Telugu

పెరుగు ఎవరు తినకూడదో తెలుసా?

food-life Oct 28 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Pinterest
పెరుగులో పోషకాలు

పెరుగులో చాలా పోషకాలు, ప్రోబయోటిక్స్ ఉంటాయి. ఇవి మన ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి..

Image credits: Pinterest
కొందరు పెరుగు తినకూడదు..

 శరీరంలో కొన్ని సమస్యలు ఉన్నవాళ్ళు పెరుగు తింటే, అది వాళ్ళకు మేలుకు బదులు హాని చేస్తుంది.

Image credits: Pinterest
సైనస్

సైనస్ సమస్య ఉన్నవాళ్ళు పెరుగు అస్సలు తినకూడదు.

Image credits: Pinterest
ఆస్తమా

మీకు ఆస్తమా సమస్య ఉంటే, మీరు కూడా పెరుగు తినడం మానేయడం మంచిది.

Image credits: Pinterest
అలర్జీ

మీకు అలర్జీ సమస్య ఉంటే పెరుగు తినకండి.

Image credits: Social Media

