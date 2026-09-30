బ్లౌజ్కు ప్రత్యేకమైన లుక్ రావాలంటే అందమైన నెక్ ప్యాటర్న్ ఎంచుకోవడం ముఖ్యం. కాలర్ నెక్ బ్లౌజ్ సూపర్ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
ఎక్కువ హడావిడి లేకుండా స్టైలిష్ గా కనిపించాలనుకునేవారికి ఈ సింపుల్ స్లీవ్ లెస్ బ్లౌజ్ మంచి ఛాయిస్. కాటన్ శారీస్ తో ఇలాంటి బ్లౌజులు అందంగా కనిపిస్తాయి.
ప్రస్తుతం కట్ వర్క్ డిజైన్ బ్లౌజులు ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. కొత్తగా ట్రై చేయాలి అనుకునేవారికి ఈ డిజైన్ మంచి ఎంపిక.
ఎలిగెంట్గా, మోడ్రన్గా కనిపించాలనుకునేవారికి స్లీవ్ లెస్ కాటన్ బ్లౌజ్ బాగుంటుంది. ప్లెయిన్ కాటన్ శారీస్ తో ట్రై చేయవచ్చు.
స్ట్రాప్ బ్లౌజ్ చీరకు మరింత స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ ఇలాంటి బ్లౌజులు ట్రై చేయవచ్చు.
ముందు హై నెక్, వెనుక వైపు స్టైలిష్ డిజైన్తో ఉన్న ఈ బ్లౌజ్ చీర లుక్ను మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుస్తుంది. నేటితరం అమ్మాయిలకు ఇలాంటి డిజైన్స్ బాగా నచ్చుతాయి.
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