పెద్ద స్టడ్ కు కింద వేలాడుతున్నట్లుగా ఉండే కమ్మలు ఇవి. దీనిపై ఉన్న పూల డిజైన్ కమ్మలకు ప్రత్యేకమైన అందాన్ని ఇస్తుంది.
పూల ఆకారంలో ఉండే స్టడ్, కింద అందమైన బెల్ హ్యాంగింగ్తో వచ్చే డిజైన్ ఇది. ఈ కమ్మలను పెద్దవారే కాకుండా యువతులు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా పెట్టుకోవచ్చు.
ఇలాంటి చెవి కమ్మలు ఎవరికైనా ఇట్టే నచ్చేస్తాయి. సింపుల్ అండ్ మోడ్రన్ లుక్ ఇచ్చే రెండు పొరల చైన్, బెల్ హ్యాంగింగ్, ముత్యాలు, జాలీ వర్క్తో కూడిన డిజైన్ ఇది.
బోర్లించిన కలశం ఆకారంలో ఉండే చెవికమ్మలు ఇవి. చిన్న స్టడ్ వేలాడుతున్నట్లుగా ఉండే డిజైన్ ఇది.
నెమలి ఆకారంలో స్టడ్, కింద చిన్న ట్రెడిషనల్ బుట్టతో వచ్చే అందమైన డిజైన్ ఇది. 1 గ్రామ్ గోల్డ్ బంగారంలో ఇవి దొరుకుతాయి.
బంగారు జుంకాల మధ్యలో చిన్న రంగురాళ్లు పొదిగిన బెల్ డిజైన్ ఇది. పార్టీలు లేదా ఫంక్షన్లకు ఇవి గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి.
గులాబీ రాళ్లు పొదిగిన చెవి కమ్మలు ఇవి. కింద వేలాడుతున్న చిన్న బాల్స్ ఎంతో అందాన్ని ఇస్తాయి.
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