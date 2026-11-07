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Bangle Designs: చీరల మీదకు గ్రాండ్ లుక్ ఇచ్చే గాజుల డిజైన్లు చూసేయండి

life Nov 07 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:vriksham
Telugu

గ్రాండ్ లుక్ ఇచ్చే గాజుల సెట్

 రంగు రాళ్లు , కుందన్ రాళ్లతో కూడిన ఈ బంగారు గాజుల సెట్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంది. ఈ గాజులు చేతులకు గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: vriksham
Telugu

ట్రెండీ లుక్..

డిఫరెంట్ లుక్ ఇచ్చే గాజులు ఇవి.  రాళ్లు , కుందన్ రాళ్లతో కూడిన ఈ బంగారు గాజుల సెట్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంది. ఇది సాంప్రదాయ దుస్తులకు మంచి లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: vriksham
Telugu

కుందన్ గాజుల సెట్..

 కుందన్ రాళ్లతో కూడిన ఈ బంగారు గాజుల సెట్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంది. ఇది సాంప్రదాయ దుస్తులకు మంచి గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: vriksham
Telugu

కాసుల బ్యాంగిల్స్..

నాణేల డిజైన్ , పురాతన ఫినిషింగ్‌తో కూడిన ఈ బంగారు గాజుల సెట్ క్లాసిక్ , సాంప్రదాయ లుక్‌ని ఇస్తుంది. ఇది ప్రత్యేకమైన డిజైన్‌తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది.

Image credits: vriksham
Telugu

ముత్యాల గాజులు..

ఇలాంటి గాజు చేతికి ఒక్కటి ఉన్నా చాలు.  చేతులకు నిండుగా కనిపిస్తాయి. మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: vriksham
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కుందన్ గాజుల సెట్..

వివిధ ఆకారాలలో కుందన్ రాళ్లతో అలంకరించిన సొగసైన బంగారు గాజుల సెట్. ఇది మంచి క్లాసీ, ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: vriksham
Telugu

చేతులకు నిండుగా గాజుల సెట్..

ముత్యాలు, రంగు రాళ్లు , కుందన్ రాళ్లతో కూడిన ఈ బంగారు గాజుల సెట్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంది. ఇది చీరలకు మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: vriksham
Telugu

లక్ష్మీదేవి గాజులు..

ఇలాంటి గాజుల సెట్ కంప్లీట్ ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. మీ చేతులకు నిండుగా ఉంటాయి. కావాలంటే..మ్యాచింగ్ గాజుల కాంబినేషనల్ లో కూడా కలిపి వేసుకోవచ్చు.

Image credits: vriksham
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కుందన్ స్టోన్స్..

గులాబీ రంగు రాళ్లు , కుందన్ రాళ్లతో కూడిన ఈ బంగారు గాజుల సెట్ క్లాసిక్ , రిచ్ లుక్‌ని ఇస్తుంది. ఇది ప్రత్యేకమైన డిజైన్‌తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది.

Image credits: vriksham

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