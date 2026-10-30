Belly Fat: రోజూ ఈ డ్రింక్స్ తాగితే.. పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు కరిగిపోతుంది

గ్రీన్ టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి పొట్ట చుట్టూ ఫ్యాట్ కరిగించేస్తాయి. మెటబాలిజాన్ని పెంచుతాయి. రోజుకి 2 నుంచి 3 కప్పులు తాగడం మంచిది.
ఒక స్పూన్ యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ను నీళ్లలో కలిపి తాగడం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. ఇది శరీరంలో కొవ్వును తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది.
ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నిమ్మకాయ నీళ్లు తాగడం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. రోజంతా శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుతూ కడుపు నిండినట్లు అనిపిస్తుంది.
పరగడుపున జీలకర్ర నీళ్లు తాగడం వల్ల కడుపు ఉబ్బరం తగ్గుతుంది. ఇది బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ను అదుపులో ఉంచి, అతిగా ఆకలి వేయకుండా చేస్తుంది.
రోజూ మెంతుల నీళ్లు తాగడం వల్ల బ్లడ్ షుగర్ స్థాయిలు నియంత్రణలో ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఇది శరీరంలో ఉన్న పేరుకుపోయిన అధిక కొవ్వును కరిగిస్తుంది.
ప్లెయిన్ బ్లాక్ కాఫీలో కేఫీన్, క్లోరోజెనిక్ యాసిడ్ ఉంటాయి. ఇవి నరాల వ్యవస్థను ఉత్తేజపరిచి, శరీర మెటాబాలిక్ రేటును వేగవంతం చేస్తాయి.
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