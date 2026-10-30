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Belly Fat: రోజూ ఈ డ్రింక్స్ తాగితే.. పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు కరిగిపోతుంది

life Oct 30 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits: Getty
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గ్రీన్ టీ..

గ్రీన్ టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి పొట్ట చుట్టూ ఫ్యాట్ కరిగించేస్తాయి. మెటబాలిజాన్ని పెంచుతాయి. రోజుకి 2 నుంచి 3 కప్పులు తాగడం మంచిది. 

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యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్

ఒక స్పూన్ యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్‌ను నీళ్లలో కలిపి తాగడం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. ఇది శరీరంలో కొవ్వును తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది.

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గోరువెచ్చని నిమ్మకాయ నీళ్లు

ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నిమ్మకాయ నీళ్లు తాగడం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. రోజంతా శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంచుతూ కడుపు నిండినట్లు అనిపిస్తుంది.

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జీలకర్ర నీళ్లు

పరగడుపున జీలకర్ర నీళ్లు తాగడం వల్ల కడుపు ఉబ్బరం తగ్గుతుంది. ఇది బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్‌ను అదుపులో ఉంచి, అతిగా ఆకలి వేయకుండా చేస్తుంది.

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మెంతుల నీళ్లు

రోజూ మెంతుల నీళ్లు తాగడం వల్ల బ్లడ్ షుగర్ స్థాయిలు నియంత్రణలో ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఇది శరీరంలో ఉన్న పేరుకుపోయిన అధిక కొవ్వును కరిగిస్తుంది.

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బ్లాక్ కాఫీ

ప్లెయిన్ బ్లాక్ కాఫీలో కేఫీన్, క్లోరోజెనిక్ యాసిడ్ ఉంటాయి. ఇవి నరాల వ్యవస్థను ఉత్తేజపరిచి, శరీర మెటాబాలిక్ రేటును వేగవంతం చేస్తాయి.

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