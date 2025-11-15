చిన్న పిల్లల వేళ్లకు బంగారు ఉంగరాలు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. వీటి బడ్జెట్ కూడా తక్కువే.
ఆడపిల్లలకు బంగారు బ్రేస్లెట్ చాలా అందమైన బహుమతి. వీటిని రకరకాల డిజైన్లలో చేయించుకోవచ్చు.
బడ్జెట్ తక్కువగా ఉంటే ఇలాంటి స్టోన్స్ పొదిగిన బంగారు స్టడ్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇవి ఎప్పుడూ ఫ్యాషన్లో ఉంటాయి.
ఫ్లవర్ పెండెంట్ తో ఉన్న ఇలాంటి చైన్ గిఫ్ట్ గా ఇస్తే పాప పెద్దయ్యాక కూడా వేసుకోవచ్చు.
మీ చిన్నారి కోసం ఇలాంటి సన్నని, తేలికైన, మువ్వలున్న బంగారు పట్టీల డిజైన్లు ఎంచుకోవచ్చు.
పిల్లల పుట్టిన రోజున 1, 2, లేదా 5 గ్రాముల బంగారు నాణెం ఇవ్వడం మంచి బహుమతి. ఇది సురక్షితమైన పెట్టుబడి కూడా అవుతుంది.
రోజూ క్యారెట్ తింటే ఏం జరుగుతుంది?
చలికాలంలో పగిలిన పెదవులకు తేనే పూస్తే చాలు
సాయంత్రం పూట వ్యాయామం చేస్తే ఏమౌతుంది?
రోగనిరోధక శక్తి పెరగాలంటే వీటిని రెగ్యులర్ గా తీసుకోవాల్సిందే!