ఎప్పుడైనా సరే కిచెన్ సింక్ లో పీచుపదార్థాలున్న కూరగాయల వ్యర్థాలను అస్సలు వేయకూడదు. ఎందుకంటే ఇవి డ్రెయిన్ లో ఇరుక్కుని నీరు నిలిచిపోతుంది.
నూనె, నెయ్యి, వెన్న లాంటి పదార్థానలు సింక్ లో అస్సలు పోయకూడదు. ఎందుకంటే దీనివల్ల డ్రెయిన్ లో వ్యర్థాలు పేరుకుపోతాయి.
పొరపాటున కూడా సింక్ లో గుడ్డు పెంకులను వేయకూడదు. ఇవి కరగవు కాబట్టి ఇవి డ్రెయిన్ లో అడ్డుపడతాయి.
బియ్యాన్ని కూడా సింక్ లో వేయకూడదు. ఎందుకంటే నీళ్ల వల్ల ఇవి ఉబ్బి నీరు పోకుండా అడ్డుపడతాయి.
గోధుమ, మైదా వంటి పిండి లాంటివి సింక్లో వేయకూడదు. ఎందుకంటే ఇవి డ్రెయిన్ లో పేరుకుపోతాయి.
సింక్ లో గోరువెచ్చని నీళ్లను పోయడం వల్ల అందులో పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలు తొలగిపోతాయి.
సింక్ లో అడ్డుపడిన వ్యర్థాలను తొలగించడానికి వెనిగర్, బేకింగ్ సోడా సహాయపడతాయి. ఇందుకోసం సింక్ లో బేకింగ్ సోడా వేసి వెనిగర్ ను పోయండి. కొద్దిసేపటి తర్వాత కడిగేయండి.
