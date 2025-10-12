Telugu

కిచెన్ సింక్ లో వీటిని మాత్రం వేయకండి

life Oct 12 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Getty
కూరగాయలు

ఎప్పుడైనా సరే కిచెన్ సింక్ లో పీచుపదార్థాలున్న కూరగాయల వ్యర్థాలను అస్సలు వేయకూడదు. ఎందుకంటే ఇవి డ్రెయిన్ లో ఇరుక్కుని నీరు నిలిచిపోతుంది. 

Image credits: Getty
నూనె

నూనె, నెయ్యి, వెన్న లాంటి పదార్థానలు సింక్ లో అస్సలు పోయకూడదు. ఎందుకంటే దీనివల్ల డ్రెయిన్ లో వ్యర్థాలు పేరుకుపోతాయి. 

Image credits: Getty
గుడ్డు పెంకులు

పొరపాటున కూడా సింక్ లో గుడ్డు పెంకులను వేయకూడదు. ఇవి కరగవు కాబట్టి ఇవి డ్రెయిన్ లో అడ్డుపడతాయి. 

Image credits: Getty
బియ్యం

బియ్యాన్ని కూడా సింక్ లో వేయకూడదు. ఎందుకంటే నీళ్ల వల్ల ఇవి ఉబ్బి నీరు పోకుండా అడ్డుపడతాయి. 

Image credits: Getty
మైదా పిండి

గోధుమ, మైదా వంటి పిండి లాంటివి సింక్‌లో వేయకూడదు. ఎందుకంటే ఇవి డ్రెయిన్ లో పేరుకుపోతాయి. 

Image credits: Getty
గోరువెచ్చని నీళ్లు

సింక్ లో గోరువెచ్చని నీళ్లను పోయడం వల్ల అందులో పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలు తొలగిపోతాయి. 

Image credits: Getty
బేకింగ్ సోడా

సింక్ లో అడ్డుపడిన వ్యర్థాలను తొలగించడానికి వెనిగర్, బేకింగ్ సోడా సహాయపడతాయి. ఇందుకోసం సింక్ లో బేకింగ్ సోడా వేసి వెనిగర్ ను పోయండి. కొద్దిసేపటి తర్వాత కడిగేయండి. 

Image credits: Getty

