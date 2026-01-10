Telugu

కిచెన్ లో కచ్చితంగా శుభ్రం చేయాల్సినవి ఏంటో తెలుసా?

Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
కిచెన్ శుభ్రం చేయడం అంటే...

కిచెన్ శుభ్రంగా ఉంచడం అంటే.. పాత్రలు, గ్యాస్ స్టవ్ మాత్రమే శుభ్రం చేయడం కాదు.. కచ్చితంగా మరో మూడు వస్తువులను  శుభ్రం చేసుకోవాలి. అవేంటో చూద్దాం.. 

Image credits: Getty
వంటగది శుభ్రత కోసం వాడే క్లాత్..

మనం వంటగదిలో స్టవ్ శుభ్రం చేయడానికి, చేతులు తుడుచుకోవడానికి లేదా వేడి పాత్రలు పట్టుకోవడానికి క్లాత్ వాడుతూ ఉంటాం. దానికి ఎప్పటిప్పుడు శుభ్రం చేస్తూ ఉండాలి.

Image credits: Asianet News
పాత్రలు కడగడానికి వాడే స్పాంజ్

పాత్రలు శుభ్రం చేసే స్పాంజ్‌ను మనం చాలా  ఎక్కువగా వాడతాం. వారానికి ఒకసారి స్పాంజ్‌ను మార్చడం అవసరం, కాబట్టి ఆ జాగ్రత్త తీసుకోవాలి.

Image credits: Getty
కిచెన్ సింక్..

వంటగదిలోని మురికి అంతా కిచెన్ నుంచే వెళ్తుంది, కాబట్టి దీన్ని ఎప్పుడూ  శుభ్రం చేసుకోవాలి.

Image credits: Getty
ఏం గుర్తుంచుకోవాలి?

వంటగది కేవలం చూడటానికి శుభ్రంగా ఉండటం ముఖ్యం కాదు, ఆ వస్తువులు నిజంగా శుభ్రంగా ఉన్నాయో లేదో తనిఖీ చేసుకోవాలి. మనం వంటగదిని శుభ్రంగా ఉంచడంపై దృష్టి పెట్టాలి.

Image credits: pinterest

