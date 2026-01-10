కిచెన్ లో కచ్చితంగా శుభ్రం చేయాల్సినవి ఏంటో తెలుసా?

కిచెన్ శుభ్రంగా ఉంచడం అంటే.. పాత్రలు, గ్యాస్ స్టవ్ మాత్రమే శుభ్రం చేయడం కాదు.. కచ్చితంగా మరో మూడు వస్తువులను శుభ్రం చేసుకోవాలి. అవేంటో చూద్దాం..
మనం వంటగదిలో స్టవ్ శుభ్రం చేయడానికి, చేతులు తుడుచుకోవడానికి లేదా వేడి పాత్రలు పట్టుకోవడానికి క్లాత్ వాడుతూ ఉంటాం. దానికి ఎప్పటిప్పుడు శుభ్రం చేస్తూ ఉండాలి.
పాత్రలు శుభ్రం చేసే స్పాంజ్ను మనం చాలా ఎక్కువగా వాడతాం. వారానికి ఒకసారి స్పాంజ్ను మార్చడం అవసరం, కాబట్టి ఆ జాగ్రత్త తీసుకోవాలి.
వంటగదిలోని మురికి అంతా కిచెన్ నుంచే వెళ్తుంది, కాబట్టి దీన్ని ఎప్పుడూ శుభ్రం చేసుకోవాలి.
వంటగది కేవలం చూడటానికి శుభ్రంగా ఉండటం ముఖ్యం కాదు, ఆ వస్తువులు నిజంగా శుభ్రంగా ఉన్నాయో లేదో తనిఖీ చేసుకోవాలి. మనం వంటగదిని శుభ్రంగా ఉంచడంపై దృష్టి పెట్టాలి.
