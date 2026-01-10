మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ లో మూత లేకుండా ఆహారాన్ని వండకూడదు. మూత లేకుండా వండితే ఆహారం చిందే అవకాశం ఉంది.
వంటగదిలో వాడే అన్ని రకాల పాత్రలను మైక్రోవేవ్ లో పెట్టలేము. అందుకే మైక్రోవేవ్ సేఫ్ లేబుల్ ఉన్న పాత్రలనే వాడాలి.
మైక్రోవేవ్లో ఆహారాన్ని వండేటప్పుడు అధిక వేడి మీద పెట్టవద్దు. ఇది ఆహారం సరిగ్గా ఉడకకుండా చేస్తుంది.
మైక్రోవేవ్లో ఆహారాన్ని వండేటప్పుడు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి. లేకపోతే ఆహారం పూర్తిగా ఉడకదు.
మైక్రోవేవ్లో వండేటప్పుడు ఆహార పదార్థాలను కుక్కేయొద్దు. అలా చేస్తే ఆహారం సరిగ్గా ఉడకదు.
వాడిన ప్రతీసారి మైక్రోవేవ్ను శుభ్రం చేయాలి. లేకపోతే క్రిములు పెరిగి, దుర్వాసన వస్తుంది.
