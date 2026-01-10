Telugu

మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ వాడేటప్పుడు చేయకూడని 6 తప్పులు

మూత లేకుండా వండకూడదు

మైక్రోవేవ్‌ ఓవెన్ లో మూత లేకుండా ఆహారాన్ని వండకూడదు. మూత లేకుండా వండితే ఆహారం చిందే అవకాశం ఉంది.

వాడే పాత్రలు

వంటగదిలో వాడే అన్ని రకాల పాత్రలను మైక్రోవేవ్‌ లో పెట్టలేము. అందుకే మైక్రోవేవ్ సేఫ్ లేబుల్ ఉన్న పాత్రలనే వాడాలి.

అధిక వేడి మీద వండవద్దు

మైక్రోవేవ్‌లో ఆహారాన్ని వండేటప్పుడు అధిక వేడి మీద పెట్టవద్దు. ఇది ఆహారం సరిగ్గా ఉడకకుండా చేస్తుంది.

కలుపుతూ ఉండాలి

మైక్రోవేవ్‌లో ఆహారాన్ని వండేటప్పుడు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి. లేకపోతే ఆహారం పూర్తిగా ఉడకదు.

ఆహారాన్ని కుక్కేయొద్దు

మైక్రోవేవ్‌లో వండేటప్పుడు ఆహార పదార్థాలను కుక్కేయొద్దు. అలా చేస్తే ఆహారం సరిగ్గా ఉడకదు.

క్లీనింగ్ తప్పనిసరి

వాడిన ప్రతీసారి మైక్రోవేవ్‌ను శుభ్రం చేయాలి. లేకపోతే క్రిములు పెరిగి, దుర్వాసన వస్తుంది.

