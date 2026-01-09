Telugu

చిన్నారుల కోసం లేటెస్ట్ డిజైన్ వెండి బ్రేస్‌లెట్స్.. చూసేయండి

Author: Kavitha G Image Credits:instagram- kingz_silver.pune
వెండి బ్రేస్‌లెట్

చిన్నారుల చేతులకు కడియం టైప్ బ్రేస్లెట్స్ చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఇవి చాలా తక్కువ ధరలో వస్తాయి.  

Image credits: instagram- kingz_silver.pune
హార్ట్ షేప్ సిల్వర్ బ్రేస్‌లెట్

హార్ట్ షేప్ సిల్వర్ సంవత్సరంలోపు పిల్లలకు చాలా బాగుంటుంది. బడ్జెట్ లో వస్తుంది.

Image credits: instagram- kingz_silver.pune
డాల్ఫిన్ డిజైన్

డాల్ఫిన్ డిజైన్ సిల్వర్ బ్రేస్లెట్ మగ పిల్లలకు అద్భుతంగా ఉంటుంది. కాస్త పెద్దగా అయ్యే వరకు పెట్టుకోవచ్చు. 

Image credits: instagram- kingz_silver.pune
లేటెస్ట్ డిజైన్

గజ్జెలు, స్టోన్స్ ఇష్టపడని వారు ఇలాంటి డిజైన్ బ్రేస్లెట్ తీసుకోవచ్చు. ఈ బ్రేస్లెట్ రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: instagram- kingz_silver.pune
ట్విస్టెడ్ బ్రేస్‌లెట్

ట్విస్టెడ్ చైన్‌తో ఉన్న సిల్వర్ బ్రేస్‌లెట్ 1-5 సంవత్సరాల పిల్లలకు పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటుంది. 

Image credits: instagram- kingz_silver.pune
పూసల బ్రేస్‌లెట్

వెండి పూసలతో ఉన్నఈ బ్రేస్‌లెట్ సింపుల్ గా ఉంటుంది. పిల్లల చేతికి అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: instagram- kingz_silver.pune

