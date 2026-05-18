Fruits: బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో కచ్చితంగా తినాల్సిన పండు ఇది

బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో ఒక కప్పు దానిమ్మ గింజలు తినడం వల్ల బరువు తగ్గడంతో పాటు, ఈ పండు తినడం వల్ల రోజంతా శక్తివంతంగా ఉంటారు.
100 గ్రాముల దానిమ్మలో సుమారు 83 కేలరీలు, 4 గ్రాముల డైటరీ ఫైబర్, 10 మిల్లీగ్రాముల విటమిన్ సి, 236 మిల్లీగ్రాముల పొటాషియం, 38 మైక్రోగ్రాముల ఫోలేట్ ఉంటాయి.
దానిమ్మ రసం, దానిమ్మ సారం రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి. చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL)ను తగ్గించి, ధమనులలో పూడికలు ఏర్పడకుండా నివారిస్తాయి.
దానిమ్మ రసం రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని 'నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ కాంప్లిమెంటరీ అండ్ ఇంటిగ్రేటివ్ హెల్త్' చెబుతోంది.
దానిమ్మలోని గుణాలు ఆర్థరైటిస్, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లతో సహా దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుంచి శరీరాన్ని రక్షించడంలో సహాయపడతాయి.
దానిమ్మను మితంగా తీసుకుంటే, అది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.
దానిమ్మలోని విటమిన్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు అతినీలలోహిత కిరణాల నుంచి చర్మాన్ని కాపాడతాయి. చర్మాన్ని యవ్వనంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.
దానిమ్మలోని సమ్మేళనాలకు యాంటీమైక్రోబయల్ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇవి కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడటాన్ని నివారించడంలో కూడా సహాయపడతాయి.
