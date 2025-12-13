చలికాలంలో బరువు తగ్గాలా? ఇవి ఫాలో అయితే చాలు

రోజూ 10-12 సూర్య నమస్కారాలు చేస్తే జీవక్రియ మెరుగుపడుతుంది, పొట్ట కొవ్వు తగ్గుతుంది, శరీరం వెచ్చగా ఉంటుంది. పొట్ట కొవ్వు తగ్గించుకోవడానికి రోజూ సూర్య నమస్కారాలు చేయాలి.
కాళ్లు, నడుము, కోర్ బలాన్ని పెంచే అద్భుతమైన వ్యాయామం ఇది. బరువు తగ్గడానికి ఇది చాలా ప్రభావవంతమైనది. ఈ వ్యాయామం చేయడం వల్ల బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.
పొట్ట కొవ్వును కరిగించడానికి చలికాలంలో ప్లాంక్ ఉత్తమ వ్యాయామం. రోజూ 30-40 సెకన్లతో మొదలుపెట్టి, నెమ్మదిగా సమయాన్ని పెంచండి. పొట్ట తగ్గించుకోవడానికి ఈ వ్యాయామాన్ని ఉపయోగించవచ్చు.
చలికాలంలో పరుగెత్తడం వల్ల శరీరం త్వరగా వేడెక్కుతుంది, ఎక్కువ కేలరీలు బర్న్ అవుతాయి. అందుకే ఉదయాన్నే రోజూ పరుగెత్తాలి. వీలైతే మారథాన్లలో కూడా పాల్గొనవచ్చు.
5-10 నిమిషాలు స్కిప్పింగ్ చేస్తే శరీరానికి మంచి కార్డియో వ్యాయామం అందుతుంది, కేలరీలు త్వరగా కరిగిపోతాయి. అందుకే వీలైనప్పుడల్లా స్కిప్పింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి.
మీ గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండాలా? వీటికి దూరంగా ఉంటే చాలు
ఇంట్లో ఈజీగా పెరిగే రంగురంగుల పూల మొక్కలు ఇవే!
వందరూపాయలకే వచ్చే క్రిస్మస్ గిఫ్టులు ఇవిగో
రోజూ ఒక జామపండు తింటే ఏమౌతుంది?