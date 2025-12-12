Telugu

ఇంట్లో ఈజీగా పెరిగే రంగురంగుల పూల మొక్కలు ఇవే!

gardening Dec 12 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
బ్రోమెలియడ్

ఈ మొక్క ఇంట్లో ఈజీగా పెరుగుతుంది. వారానికి ఒక్కసారి నీరు పోస్తే చాలు. 

Image credits: Getty
పేపర్‌వైట్

పేపర్‌వైట్ మొక్క తక్కువ సంరక్షణతో పెరుగుతుంది. ఈ తెల్లపూల మొక్క ఇంటిని మరింత అందంగా మారుస్తుంది. 

Image credits: Getty
ఆర్కిడ్

ఆర్కిడ్‌ మొక్కకు పరోక్ష సూర్యకాంతి అవసరం. వారానికి రెండుసార్లు నీరు పోస్తే సరిపోతుంది.

Image credits: Getty
ఆంథూరియం

ఈ మొక్కకు రోజూ నీరు పోయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఎరుపు, పింక్, తెలుపు, ఊదా రంగుల్లో ఉంటుంది.

Image credits: Getty
క్రిస్మస్ కాక్టస్

క్రిస్మస్ కాక్టస్ ఒక అందమైన ఇండోర్ మొక్క. దీనికి పరోక్ష సూర్యకాంతి అవసరం.

Image credits: Getty
పీస్ లిల్లీ

మెరిసే ఆకులు, తెల్లని పువ్వులతో పీస్ లిల్లీ అందంగా ఉంటుంది. ఈ మొక్కను ఇంట్లో సులభంగా పెంచుకోవచ్చు.

Image credits: Getty
హైడ్రాంజియా

హైడ్రాంజియా మొక్కకు అందమైన పువ్వులు ఉంటాయి. ఈ మొక్కకు ప్రత్యక్ష కాంతి, నీరు అవసరం.

Image credits: pexels

