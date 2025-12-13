మీ గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండాలా? వీటికి దూరంగా ఉంటే చాలు

ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలలో సంతృప్త కొవ్వులు, సోడియం ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటిని తరచూ తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది.
చక్కెర కలిపిన పానీయాలు రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను పెంచి, గుండె ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి.
సోడియం ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల అధిక రక్తపోటు వస్తుంది. దీనివల్ల గుండె రక్తాన్ని పంప్ చేయడానికి ఎక్కువగా కష్టపడాల్సి వస్తుంది.
నూనె ఎక్కువగా వాడటం గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. అంతేకాకుండా, ఇవి బరువు పెరగడానికి, ధమనులు మూసుకుపోవడానికి కారణమవుతాయి.
కృత్రిమ స్వీటెనర్లు పేగుల ఆరోగ్యాన్ని, గ్లూకోజ్ జీవక్రియను దెబ్బతీస్తాయి. ఇది బరువు పెరగడానికి కూడా కారణమవుతుంది.
సంతృప్త కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే ఫుల్-ఫ్యాట్ పాల ఉత్పత్తులు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచి, ధమనులలో ఫలకం ఏర్పడటానికి కారణమవుతాయి.
