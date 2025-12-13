Telugu

మీ గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండాలా? వీటికి దూరంగా ఉంటే చాలు

life Dec 13 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారం..

ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలలో  సంతృప్త కొవ్వులు, సోడియం ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటిని తరచూ తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. 

Image credits: Getty
Telugu

చక్కెర ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలు...

చక్కెర కలిపిన పానీయాలు రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను పెంచి, గుండె ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. 

Image credits: Getty
Telugu

ఎక్కువ ఉప్పు

సోడియం ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల అధిక రక్తపోటు వస్తుంది. దీనివల్ల గుండె రక్తాన్ని పంప్ చేయడానికి ఎక్కువగా కష్టపడాల్సి వస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

నూనె ఎక్కువగా వాడితే గుండె జబ్బుల ప్రమాదం పెరుగుతుంది

నూనె ఎక్కువగా వాడటం గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. అంతేకాకుండా, ఇవి బరువు పెరగడానికి, ధమనులు మూసుకుపోవడానికి కారణమవుతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

కృత్రిమ స్వీటెనర్లు గుండె పనితీరును ప్రభావితం చేస్తాయి

కృత్రిమ స్వీటెనర్లు పేగుల ఆరోగ్యాన్ని, గ్లూకోజ్ జీవక్రియను దెబ్బతీస్తాయి. ఇది బరువు పెరగడానికి కూడా కారణమవుతుంది.

Image credits: freepik
Telugu

కొవ్వు అధికంగా ఉండే పాల ఉత్పత్తులు

సంతృప్త కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే ఫుల్-ఫ్యాట్ పాల ఉత్పత్తులు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచి, ధమనులలో ఫలకం ఏర్పడటానికి కారణమవుతాయి.

Image credits: Getty

ఇంట్లో ఈజీగా పెరిగే రంగురంగుల పూల మొక్కలు ఇవే!

వందరూపాయలకే వచ్చే క్రిస్మస్ గిఫ్టులు ఇవిగో

రోజూ ఒక జామపండు తింటే ఏమౌతుంది?

రాత్రిపూట నిద్ర మంచిగా పట్టాలంటే ఇవి తింటే చాలు!