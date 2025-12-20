ZZ ప్లాంట్ను ఇంట్లో పెంచడానికి ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటి గాలిని శుద్ధి చేయడం. ఈ మొక్క కాలుష్య కారకాలను తొలగిస్తుంది.
ZZ ప్లాంట్కు ప్రత్యక్ష సూర్యకాంతి అవసరం లేదు. ఇది తక్కువ వెలుతురులో కూడా బాగా పెరుగుతుంది.
ZZ ప్లాంట్ పెంచడానికి ఎక్కువ స్థలం అవసరం లేదు. ఇది చిన్న ప్రదేశంలో కూడా చక్కగా పెరుగుతుంది.
ఈ మొక్కకు రోజూ నీరు పోయాల్సిన అవసరం లేదు. తేమ పూర్తిగా తగ్గిపోయినప్పుడు పోస్తే సరిపోతుంది.
ఇది తక్కువ సంరక్షణతో సులభంగా పెరిగే మొక్క. ఎరువులు కూడా వేయాల్సిన అవసరం లేదు.
ఈ మొక్క చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇంటి అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.
ఈ మొక్కలు ఇంటికి అందంతో పాటు, అదృష్టాన్ని తెస్తాయి
