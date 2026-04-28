4 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే ఇయర్ రింగ్స్.. ఎంత బాగున్నాయో!

woman-life Apr 28 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
ఫ్లోరల్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

గులాబీ పువ్వుతో పాటు ఆకు డిజైన్ చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఈ ఇయర్ రింగ్స్ చూడటానికి బరువుగా అనిపించినా, వీటిని 4 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: gemini ai
రోప్ డిజైన్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్

మీకు హెవీ లుక్‌తో పాటు క్లీన్ డిజైన్ కావాలంటే, ఈ రోప్ డిజైన్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇవి లోపల బోలుగా ఉండి, బరువు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి.

Image credits: pinterest
సర్కిల్ ఇయర్ రింగ్స్

ఈ సర్కిల్  ఇయర్ రింగ్స్‌లో పెద్ద సర్కిల్‌తో పాటు చిన్న సర్కిల్ డిజైన్ కూడా ఇచ్చారు. ఇలాంటి చెవిపోగులు పార్టీలు, ఫంక్షన్లకు సూపర్ గా ఉంటాయి.  

Image credits: pinterest
గాడెస్ ఇయర్ రింగ్స్

స్పష్టమైన, స్మూత్, హై పాలిష్‌తో ఉన్న ఈ గాడెస్ ఇయర్ రింగ్స్‌ను చూస్తే చూపు తిప్పుకోలేరు. ఇలాంటి చెవిపోగులను మీరు పెళ్లిళ్లు, పార్టీలకు ట్రై చేయవచ్చు.

Image credits: pinterest
హార్ట్ షేప్ ఇయర్ రింగ్స్

హూప్ డిజైన్‌లోని ఈ హార్ట్ షేప్ ఇయర్ రింగ్స్ రోజూ పెట్టుకోవడానికి బెస్ట్ ఆప్షన్. తక్కువ వెయిట్ లో వస్తాయి. ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటాయి.

Image credits: gemini ai

