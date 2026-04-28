పండగలు, ఫంక్షన్లకు ఇలాంటి రంగురంగుల గాజులు సూపర్ గా ఉంటాయి. మధ్యలో ఉన్న గోల్డ్ కలర్ మువ్వల గాజులు చేతుల అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి.
గాజు గాజులు పగిలిపోతాయని భయపడేవారు మెటల్ మెటీరియల్తో చేసిన ఇలాంటి గాజులను ఎంచుకోవచ్చు. సన్నగా ఉండే ఈ మల్టీ కలర్ గాజులు చాలా చవకైనవి, మన్నికైనవి కూడా.
మీకు కడా స్టైల్ గాజులు ఇష్టమైతే, ఇలాంటి లావుపాటి గాజులు తీసుకోవచ్చు. ఇవి మీ చేతులకు స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.
థ్రెడ్ వర్క్ గాజులు ప్రస్తుతం చాలా ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. హెవీ డ్రెస్సులకు ఇవి సూపర్ గా సెట్ అవుతాయి. రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. తక్కువ ధరలో వస్తాయి.
మల్టీ కలర్ మిర్రర్ వర్క్ గాజులు చేతులకు నిండుగా కనిపిస్తాయి. చీరలపైకి చాలా బాగుంటాయి.
జెల్లీ గాజులను ఈజీగా వేసుకోవచ్చు. బడ్జెట్ ధరలో వస్తాయి. మధ్యలో స్టోన్ గాజులు కలుపుకొని వేసుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది.
