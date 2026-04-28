Telugu

రంగురంగుల అందమైన గాజులు.. రాయల్ లుక్ మీ సొంతం!

woman-life Apr 28 2026
Author: Kavitha G Image Credits:AI
మువ్వుల గాజులు

పండగలు, ఫంక్షన్లకు ఇలాంటి రంగురంగుల గాజులు సూపర్ గా ఉంటాయి. మధ్యలో ఉన్న గోల్డ్ కలర్ మువ్వల గాజులు చేతుల అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి. 

Image credits: Gemini AI
మెటల్ గాజులు

గాజు గాజులు పగిలిపోతాయని భయపడేవారు మెటల్ మెటీరియల్‌తో చేసిన ఇలాంటి గాజులను ఎంచుకోవచ్చు. సన్నగా ఉండే ఈ మల్టీ కలర్ గాజులు చాలా చవకైనవి, మన్నికైనవి కూడా.

Image credits: Pinterest
కడా స్టైల్ గాజులు

మీకు కడా స్టైల్ గాజులు ఇష్టమైతే, ఇలాంటి లావుపాటి గాజులు తీసుకోవచ్చు. ఇవి మీ చేతులకు స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: Pinterest
థ్రెడ్ వర్క్ గాజులు

థ్రెడ్ వర్క్ గాజులు ప్రస్తుతం చాలా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. హెవీ డ్రెస్సులకు ఇవి సూపర్ గా సెట్ అవుతాయి. రాయల్ లుక్‌ ఇస్తాయి. తక్కువ ధరలో వస్తాయి. 

Image credits: Pinterest
మిర్రర్ వర్క్ గాజులు

మల్టీ కలర్ మిర్రర్ వర్క్ గాజులు చేతులకు నిండుగా కనిపిస్తాయి. చీరలపైకి చాలా బాగుంటాయి. 

Image credits: Pinterest
మల్టీ కలర్ జెల్లీ గాజులు

జెల్లీ గాజులను ఈజీగా వేసుకోవచ్చు. బడ్జెట్ ధరలో వస్తాయి. మధ్యలో స్టోన్ గాజులు కలుపుకొని వేసుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది. 

Image credits: Pinterest

