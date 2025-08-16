మీ ఇంట్లో చెదలు పడ్డాయా? ఇలా చెక్ పెట్టండి

తేమ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు చెదల బాధ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి.. తేమ లేకుండా చూసుకోవాలి.
చెక్క ఫర్నీచర్కి టెర్మైట్ ప్రూఫ్ పాలిష్ వేయడం వల్ల చెదలు రాకుండా ఉంటాయి. తలుపులు, షెల్ఫ్, క్యాబినెట్లకు పాలిష్ వేయవచ్చు.
ఇంట్లో ఉన్న ఫర్నీచర్ని ఎప్పటికప్పుడు చూసుకుని ఏవైనా లోపాలు ఉన్నాయా అని చెక్ చేసుకోవాలి. బీటలు, రంధ్రాలు ఉంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
చెక్క ఫర్నీచర్ని ఎప్పటికప్పుడు ఎండలో పెట్టడం మంచిది. ఇలా చేయడం వల్ల చెదలు రాకుండా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.
ఇంటి పరిసరాల్లో చెక్క వ్యర్థాలను ఉంచకూడదు. దీనివల్ల చెదలు వచ్చి ఇల్లు అంతా వ్యాపిస్తాయి.
చెదలు ఉన్న చోట వేప నూనె స్ప్రే చేయడం వల్ల అవి పోతాయి.
ఇంట్లో బీటలు ఉంటే వెంటనే మరమ్మతు చేయించాలి. ఇది తేమను పీల్చుకుని చెదలు రావడానికి కారణం అవుతుంది.
