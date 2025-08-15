బెడ్రూమ్ లో ఈ మొక్కలు ఉంటే.. హ్యాపీగా నిద్రపోవచ్చు

పీస్ లిల్లీకి మెరిసే ముదురు ఆకుపచ్చ రంగు ఆకులుంటాయి. ఇవి గాలిని శుద్ధి చేసి, ప్రశాంత వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి.
గాలిలోని ఫార్మాల్డిహైడ్, జైలీన్లను తొలగించడానికి ఈ మొక్క మంచిది. దీనికి సూర్యకాంతి అవసరం లేదు.
స్నేక్ ప్లాంట్ పెంచడం చాలా ఈజీ. ఎక్కువ నీరు, కాంతి కూడా అవసరం లేదు.
వెదురు మొక్క అదృష్టాన్ని తెస్తుందని కూడా నమ్ముతారు. చాలా సులభంగా పెంచగల మొక్క. దీనికి తక్కువ సంరక్షణ అవసరం.
మాన్స్టెరా ఆకులు చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి. బెడ్రూమ్ కి అందాన్ని పెంచుతాయి.
జిజి ప్లాంట్ చాలా వేగంగా పెరిగే మొక్క. దాని మెరిసే ఆకుపచ్చ ఆకులు గదికి అందాన్నిస్తాయి.
ఈ మొక్కకి చిన్న, పీచులాంటి ఆకులుంటాయి. తక్కువ సంరక్షణతో సులభంగా పెంచవచ్చు.
