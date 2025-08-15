Telugu

Blood Pressure: బీపీ తగ్గాలంటే ఏం తినాలి?

food-life Aug 15 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Getty
అరటిపండు

అరటిపండు బీపీని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. దీనిలో ఉండే పొటాషియం శరీరంలోని అదనపు సోడియాన్ని తగ్గిస్తుంది. దీంతో రక్తపోటు తగ్గుతుంది. 

Image credits: Getty
దానిమ్మ

దానిమ్మ పండును తిన్నా బీపీ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది. ఈ పండులో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, పాలీఫెనాల్స్ బీపీని తగ్గించి గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. 

Image credits: Getty
బెర్రీలు

బెర్రీలు కూడా బీపీ పేషెంట్లకు చాలా మంచివి. వీటిలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫ్లేవనాయిడ్లు రక్తనాళాల పనితీరును మెరుగుపరచడానికి సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
ఓట్స్

ఓట్స్‌ మంచి హెల్తీ ఫుడ్. దీనిలో ఫైబర్ మెండుగా ఉంటుంది. దీన్ని తింటే కొవ్వు కరుగుతుంది. బీపీ తగ్గుతుంది. 

Image credits: Getty
వెల్లుల్లి

వెల్లుల్లి బీపీ పేషెంట్లకు చాలా మంచిది. దీనిలో  అల్లిసిన్ అనే సమ్మేళనం యాంటీ-హైపర్‌టెన్సివ్ ఉంటుంది. ఇది రక్తపోటును తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది.  

Image credits: Getty
కొవ్వు చేపలు

సార్డినెస్, సాల్మన్ వంటి ఫ్యాటీ ఫిష్ లో ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఇవి బీపీని కంట్రోల్ చేయడానికి బాగా సహాయపడతాయి. 

Image credits: Getty
ఆకుకూరలు

ఆకుకూరలను బీపీ పేషెంట్లు బాగా తినాలి. వీటిలో ఉండే పొటాషియం, మెగ్నీషియం, నైట్రేట్లు  రక్తనాళాలను సడలించడానికి సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
అవిసె గింజలు

అవిసె గింజలు కూడా బీపీ పేషెంట్లకు చాలా మంచివి. వీటిలో ఉండే ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది. కొలెస్ట్రాల్ ను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. 

Image credits: social media

