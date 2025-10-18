Telugu

ఇంట్లో బల్లుల బెడదా? ఇలా తరిమి కొట్టండి

life Oct 18 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
గుడ్డు పెంకులు

గుడ్డు వాసన బల్లులకు నచ్చదు. కాబట్టి బల్లులు వచ్చే ప్రదేశాలలో గుడ్డు పెంకులు పెట్టడం మంచిది. ఇది బల్లుల ఉనికిని తగ్గిస్తుంది.

Image credits: Getty
ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి

ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి వాసనను కూడా బల్లులు తట్టుకోలేవు. కాబట్టి ఉల్లి, వెల్లుల్లి రసాన్ని కొద్దిగా నీటిలో కలిపి చల్లాలి. 

Image credits: Getty
పెప్పర్ స్ప్రే

ఒక స్ప్రే బాటిల్‌లో నీళ్లు, మిరియాల పొడి, కొంచెం కారం వేసి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు బల్లులు కనిపించే చోటల్లా దీన్ని స్ప్రే చేయాలి. 

Image credits: Getty
కాఫీ పొడి

బల్లులు వచ్చే అవకాశం ఉన్న ప్రదేశాలలో కాఫీ పొడి చల్లవచ్చు. ఎందుకంటే కాఫీ పొడి వాసన బల్లులకు ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది.

Image credits: Getty
చల్లని నీరు

బల్లులు ఎక్కువ వేడిని లేదా చలిని తట్టుకోలేవు. కాబట్టి బల్లులు వచ్చే ప్రదేశాలలో చల్లటి నీటిని చల్లితే వాటిని తరిమికొట్టవచ్చు. 

Image credits: Getty
వెనిగర్

బల్లులు వచ్చే ప్రదేశాలలో వెనిగర్ చల్లండి. ఎందుకంటే వెనిగర్ ఘాటైన వాసన బల్లులు రాకుండా నిరోధించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty

