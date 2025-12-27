Telugu

కిచెన్ లో ఒక్క బొద్దింక కూడా కనపడొద్దంటే ఇలా చేయండి!

Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
దారులు మూసేయాలి

బయటి నుంచి ఇంట్లోకి బొద్దింకలు రాకుండా నివారించాలి. బొద్దింకలు ప్రవేశించే అన్ని మార్గాలను మూసివేయాలి.

Image credits: Getty
తేమ ఉండకూడదు

తేమ ఉన్న ప్రదేశాల్లో బొద్దింకల సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి వంటగదిలో తేమ లేకుండా చూసుకోవాలి. 

Image credits: freepik
లవంగాలు, బిర్యానీ ఆకు

బొద్దింకలను తరిమికొట్టడానికి లవంగాలు, బిర్యానీ ఆకు బాగా పనిచేస్తాయి. వీటిని పొడి చేసి లేదా నేరుగా వంటగది షెల్ఫ్‌లలో ఉంచాలి. 

Image credits: Getty
వెనిగర్

వంటగదిని శుభ్రం చేయడానికి వెనిగర్ ఉపయోగించవచ్చు. గోరువెచ్చని నీటిలో వెనిగర్ కలిపి శుభ్రంగా తుడవాలి. దీని వాసన బొద్దింకలకు నచ్చదు.

Image credits: freepika
సింక్‌

సింక్‌లోకి బొద్దింకలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ. కాబట్టి సింక్‌ను ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.

Image credits: Getty
ఆహార పదార్థాలు

ఆహార పదార్థాలపై మూత పెట్టడం తప్పనిసరి. తెరిచి ఉంచిన ఆహారం బొద్దింకలను ఆకర్షిస్తుంది.

Image credits: Getty
శుభ్రంగా..

ఇంటిని ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. చెత్త, ఆహార వ్యర్థాలు బొద్దింకలను ఆకర్షిస్తాయి.

Image credits: Getty

