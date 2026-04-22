Height: రోజూ ఇలా పదినిమిషాలు చేసినా.. పొడువు పెరుగుతారు..!

ఎత్తు తక్కువగా ఉన్నాం అని ఫీలౌతున్నారా? అయితే.. రోజూ కొన్ని వ్యాయామాలు చేస్తే… ఈజీగా ఎత్తు పెరగొచ్చు ..
స్ట్రెచింగ్ వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల మీ శరీరం నిటారుగా మారుతుంది. ఇది ఎముకల ఎదుగుదలకు సహాయపడుతుంది.
హ్యాంగింగ్ లేదా పుల్-అప్స్ చేయడం వల్ల వెన్నెముక నిటారుగా అవుతుంది. ఇది శరీర పెరుగుదలకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
స్ట్రెచింగ్ పుష్-అప్స్ చేయడం వల్ల కండరాలు బలపడతాయి. తద్వారా శరీర భంగిమ (Posture) మెరుగుపడుతుంది.
స్కిప్పింగ్ చేయడం వల్ల శరీరం మొత్తం సాగుతుంది. ఇది ఎత్తు పెరగడానికి బాగా సహాయపడుతుంది. దీన్ని రోజూ క్రమం తప్పకుండా చేయాలి.
ప్రతిరోజూ ఉదయం సూర్య నమస్కారాలు చేయడం వల్ల శరీరం మంచి ఎదుగుదలను సాధిస్తుంది. ఇది సంపూర్ణ వ్యాయామంలా పనిచేస్తుంది.
SunScreen:సన్ స్క్రీన్ ఇలా రాస్తే.. మీ స్కిన్ డ్యామేజ్ అవ్వదు..!
Gold Earrings: కళ్లు చెదిరే డిజైన్లో ట్విస్టెడ్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్
Gardening: వాడేసిన ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో కొత్తిమీర, పుదీనా పెంచేయండిలా
Bad Breath: నోటి దుర్వాసన పోగొట్టే వంటింటి పదార్థాలు ఇవిగో!