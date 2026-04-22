Telugu

Height: రోజూ ఇలా పదినిమిషాలు చేసినా.. పొడువు పెరుగుతారు..!

life Apr 22 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
ఎత్తు పెంచే వ్యాయామాలు...

ఎత్తు తక్కువగా ఉన్నాం అని ఫీలౌతున్నారా? అయితే.. రోజూ కొన్ని వ్యాయామాలు చేస్తే… ఈజీగా ఎత్తు పెరగొచ్చు ..

Image credits: Our own
స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్‌సైజ్

స్ట్రెచింగ్ వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల మీ శరీరం నిటారుగా మారుతుంది. ఇది ఎముకల ఎదుగుదలకు సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
హ్యాంగింగ్

హ్యాంగింగ్ లేదా పుల్-అప్స్ చేయడం వల్ల వెన్నెముక నిటారుగా అవుతుంది. ఇది శరీర పెరుగుదలకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.

Image credits: instagram
స్ట్రెచింగ్ పుష్-అప్స్

స్ట్రెచింగ్ పుష్-అప్స్ చేయడం వల్ల కండరాలు బలపడతాయి. తద్వారా శరీర భంగిమ (Posture) మెరుగుపడుతుంది.

Image credits: Getty
స్కిప్పింగ్

స్కిప్పింగ్ చేయడం వల్ల శరీరం మొత్తం సాగుతుంది. ఇది ఎత్తు పెరగడానికి బాగా సహాయపడుతుంది. దీన్ని రోజూ క్రమం తప్పకుండా చేయాలి.

Image credits: freepik
సూర్య నమస్కారం

ప్రతిరోజూ ఉదయం సూర్య నమస్కారాలు చేయడం వల్ల శరీరం మంచి ఎదుగుదలను సాధిస్తుంది. ఇది సంపూర్ణ వ్యాయామంలా పనిచేస్తుంది.

Image credits: Freepik

