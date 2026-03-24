Diamond Blackbeads: డైమండ్ లాకెట్ తో క్యూట్ నల్లపూసల గొలుసు

woman-life Mar 24 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram- diaidesigns
డైమండ్ మంగళసూత్రం డిజైన్లు

ఆఫీసుకైనా, క్యాజువల్ ఔటింగ్‌కైనా పెళ్లైన మహిళలకు డైమండ్ మంగళసూత్రం ఉండాల్సిందే. ఇది చాలా సింపుల్‌గా కనిపిస్తూనే లగ్జరీ ఫీల్‌ను ఇస్తుంది. 

Image credits: instagram
మల్టీహార్ట్ రోజ్ గోల్డ్ డైమండ్ మంగళసూత్రం

నెక్లెస్‌తో పాటు మంగళసూత్రం లుక్ కావాలంటే, ఈ మల్టీ హార్ట్ డిజైన్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. ఇందులో సింపుల్  చైన్‌పై చిన్న చిన్న నల్లపూసలు ఉంటాయి. 

Image credits: instagram- vamayukt
డబుల్ సర్కిల్ గోల్డ్ డైమండ్ మంగళసూత్రం

కిట్టీ పార్టీలకు, వెస్టర్న్ దుస్తులపైకి ఈ డబుల్ సర్కిల్ మంగళసూత్రం అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీని మధ్యలో ఒక చిన్న ఫ్లవర్ పెండెంట్ ఉంది. దీనికి ఉన్న సన్నని చైన్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: instagram- suvarnanagarijewels
V-షేప్ డైమండ్ మంగళసూత్రం

సింపుల్ గోల్డ్ చైన్‌పై చిన్న చిన్న డైమండ్స్‌తో వచ్చే ఈ V-షేప్ మంగళసూత్రం చాలా యూనిక్‌గా ఉంటుంది. దీనికి సాలిటైర్ డైమండ్‌ను అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. 

Image credits: instagram- shreeradhesilverr
స్క్వేర్ ఫ్రేమ్ డైమండ్ మంగళసూత్రం

బోల్డ్, ఫోకస్డ్ డిజైన్ కావాలనుకుంటే స్క్వేర్ కట్ ఫ్రేమ్‌తో ఉన్న ఈ గోల్డ్ మంగళసూత్రాన్ని ఎంచుకోండి. ఇది సాలిటైర్ డైమండ్‌తో వస్తుంది. క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: instagram- satvagold
హార్ట్‌షేప్ డైమండ్ మంగళసూత్రం విత్ పెండెంట్

రొమాంటిక్, ఎలిగెంట్ డిజైన్ కోసం ఈ హార్ట్‌షేప్ మంగళసూత్రాన్ని ట్రై చేయొచ్చు. ఇందులో ఒక పెద్ద సాలిటైర్ డైమండ్‌తో పాటు చిన్న చిన్న వజ్రాలు ఉంటాయి. 

Image credits: instagram- satvagold
ఇంటర్‌లాకింగ్ డైమండ్ మంగళసూత్రం

ఇది ఒక క్లాసిక్, మినిమల్ డిజైన్. ఇందులో మోడరన్, ట్రెడిషనల్ వర్క్ రెండూ కనిపిస్తాయి. మూడు చదరపు ఆకారంలో ఉన్న బంగారు లింకులను ఒకదానితో ఒకటి కలుపుతూ డైమండ్స్ పొదిగారు.

Image credits: instagram- borajewellers

Hair Growth: జుట్టు ఒత్తుగా పెరగాలా? ఈ 6 గింజలు మీ డైట్‌లో చేర్చుకోండి

Gold Pendant:రెండు గ్రాముల్లో గోల్డ్ లాకెట్. నల్లపూసలకు రెట్టింపు అందం

Blouse Designs: బ్లౌజ్ లుక్ అదిరిపోవాలంటే ఇలాంటి స్లీవ్స్‌ ట్రై చేయండి

Silver Bracelet: ట్రెండీ డిజైన్ లో సిల్వర్ బ్రేస్‌లెట్స్.. ఇవిగో