Kitchen Tips: వేపుళ్లు క్రిస్పీగా రావాలంటే.. ఇదొక్కటి కలిపితే చాలు

వేపుళ్లు చేసినప్పుడు కిచెన్ అంతా పొగతో కమ్ముకుంటుంది. అలా కాకుండా ఉండాలంటే ఓ చిన్న చిట్కా పాటిస్తే సరిపోతుంది. పొగ సమస్య ఉండదు. వేపుళ్లు క్రిస్పీగా కూడా వస్తాయి.
నూనె వేడెక్కుతున్నప్పుడు అందులో ఒక చిటికెడు ఉప్పు వేయండి. ఇది నూనె నుంచి ఎక్కువగా పొగ రాకుండా కంట్రోల్ చేస్తుంది.
ఇలా చేయడం వల్ల వేయించేటప్పుడు చిన్న చిన్న ముక్కలు అడుక్కి చేరి నూనె తొందరగా మురికిగా మారదు. దీంతో నూనె ఎక్కువసేపు శుభ్రంగా కనిపిస్తుంది.
ఈ విధంగా ఉప్పు వేసి వేయించడం వల్ల పూరీలు, పకోడీలు, కచోరీలు మరింత కరకరలాడుతూ (క్రిస్పీగా) వస్తాయి. రుచి కూడా అదిరిపోతుంది.
ఈ ట్రిక్ వల్ల నూనె ఉష్ణోగ్రత సమంగా ఉంటుంది. అందుకే పదార్థాలు తొందరగా, సరిగ్గా వేగుతాయి.
నూనె మరీ ఎక్కువగా వేడెక్కకముందే (అంటే నూనె వేడెక్కడం మొదలైన వెంటనే) ఉప్పు కలపాలి. దీనివల్ల నూనె మాడిపోయే ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
Protein Foods: గుడ్డును మించి ప్రోటీన్ ఇచ్చే 7 వెజ్ వెరైటీస్ ఇవే!
Cardamom Water: పరగడుపున యాలకుల నీరు తాగితే ఏమౌతుంది?
ఏడాదంతా నిల్వ ఉండే మజ్జిగ మిరపకాయలు ఎలా చేయాలో తెలుసా?
Lunch: మధ్యాహ్న భోజనంలో పొరపాటున కూడా తినకూడనివి ఇవే