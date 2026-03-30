Telugu

ఈ సింపుల్ టిప్స్ తో టాయిలెట్‍ క్లీనింగ్ ఈజీ!

life Mar 30 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
Telugu

ప్రత్యేక ఉత్పత్తులు

బాత్రూమ్‌లు శుభ్రం చేయడానికి కొన్ని క్లీనింగ్ ఉత్పత్తులను ప్రత్యేకంగా కేటాయించుకోవాలి. వాటిని వేరే పనులకు వాడకూడదు.

Telugu

క్రిమినాశక స్ప్రేలు

టాయిలెట్ బయటి భాగాన్ని శుభ్రం చేయడానికి క్రిమినాశక స్ప్రేలను ఉపయోగించవచ్చు.

Telugu

వెనిగర్ వాడకం

బాత్‌టబ్ శుభ్రం చేయడానికి వెనిగర్ ఉపయోగపడుతుంది. కొద్దిగా వెనిగర్, డిష్ వాష్ కలిపి బాత్‌టబ్‌పై స్ప్రే చేయాలి. 15 నిమిషాల తర్వాత నీటితో కడిగేయాలి.

Telugu

బాత్రూమ్ టైల్స్ మెరవాలంటే?

ఒక బకెట్ వేడి నీటిలో రెండు కప్పుల వెనిగర్ కలపాలి. బాత్రూమ్ చిన్నగా ఉంటే, ఇందులో సగం తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఆ నీటితో టైల్స్‌ను శుభ్రంగా తుడవాలి.
Telugu

వారానికి రెండుసార్లు

వారానికి కనీసం రెండుసార్లు టాయిలెట్‌ను శుభ్రం చేయాలి. లేకపోతే బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంటుంది.

