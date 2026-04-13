Tulsi Water: పరగడుపున తులసి వాటర్ తాగితే ఏమౌతుందో తెలుసా?

life Apr 13 2026
Author: ramya Sridhar
ఇమ్యూనిటీ పవర్..

ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున తులసి ఆకులు వేసి మరిగించిన నీళ్లు తాగితే.. శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. 

రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్...

రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో తులసి నీళ్లు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. డయాబెటిస్‌ను అదుపులో ఉంచుతాయి.

జీర్ణ సమస్యలకు చెక్

తులసి నీళ్లు తాగడం వల్ల అజీర్తి, గ్యాస్, మలబద్ధకం వంటి జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు దూరమవుతాయి.

శ్వాసకోశ సమస్యలకు దూరం

జలుబు, ఫ్లూ నుంచి ఆస్తమా వరకు.. కొన్ని రకాల శ్వాసకోశ వ్యాధులను నివారించడంలో తులసి నీళ్లు సహాయపడతాయి.

ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది

తులసి నీళ్లు డిప్రెషన్, ఆందోళన వంటి లక్షణాలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని పలు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.

చర్మ సమస్యలకు పరిష్కారం

పరగడుపున తులసి నీళ్లు తాగడం వల్ల మొటిమలు, మచ్చలు తగ్గి చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది.

