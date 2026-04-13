Tulsi Water: పరగడుపున తులసి వాటర్ తాగితే ఏమౌతుందో తెలుసా?

ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున తులసి ఆకులు వేసి మరిగించిన నీళ్లు తాగితే.. శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.
రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో తులసి నీళ్లు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. డయాబెటిస్ను అదుపులో ఉంచుతాయి.
తులసి నీళ్లు తాగడం వల్ల అజీర్తి, గ్యాస్, మలబద్ధకం వంటి జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు దూరమవుతాయి.
జలుబు, ఫ్లూ నుంచి ఆస్తమా వరకు.. కొన్ని రకాల శ్వాసకోశ వ్యాధులను నివారించడంలో తులసి నీళ్లు సహాయపడతాయి.
తులసి నీళ్లు డిప్రెషన్, ఆందోళన వంటి లక్షణాలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని పలు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
పరగడుపున తులసి నీళ్లు తాగడం వల్ల మొటిమలు, మచ్చలు తగ్గి చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది.
