Telugu

Pain Killer: చిన్న నొప్పికి కూాడా మందులు మింగుతున్నారా? జరిగేది ఇదే

health-life Apr 13 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Getty
Telugu

పెయిన్‌కిల్లర్స్ ఎక్కువైతే.. కిడ్నీలకు డేంజర్!

ప్రతినొప్పికి పెయిన్‌కిల్లర్స్ వాడేస్తున్నారా? అలా చేసే ముందు మీరు ఈ విషయం కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి.

Image credits: Getty
Telugu

నొప్పి తగ్గడానికే కదా అని..

తలనొప్పి, ఒళ్లు నొప్పులు, పీరియడ్స్ టైంలో వచ్చే నొప్పి, కీళ్ల నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం కోసం చాలామంది పెయిన్‌కిల్లర్స్ వాడుతుంటారు.

Image credits: Getty
Telugu

కిడ్నీలపై తీవ్ర ప్రభావం

పెయిన్‌కిల్లర్స్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండానే దొరుకుతాయి. కానీ వీటిని ఎక్కువగా వాడితే కిడ్నీలు దెబ్బతింటాయన్న విషయం చాలామందికి తెలియదు.

Image credits: Getty
Telugu

ఈ మందులు డేంజర్

మనం సాధారణంగా వాడే ఇబుప్రోఫెన్, డైక్లోఫెనాక్ వంటి పెయిన్‌కిల్లర్స్.. NSAIDల (నాన్-స్టెరాయిడల్ యాంటీ-ఇన్‌ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్) గ్రూప్‌కు చెందినవి.

Image credits: pexels
Telugu

కిడ్నీలకు రక్తప్రసరణ తగ్గుతుంది

ఈ మందులు వాపును తగ్గించి నొప్పి నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. కానీ అదే సమయంలో కిడ్నీలకు వెళ్లే రక్త ప్రసరణను కూడా తగ్గిస్తాయి.

Image credits: freepik
Telugu

కిడ్నీలపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది

ఈ మందులను సరైన మోతాదులో తీసుకుంటే పెద్దగా ప్రమాదం ఉండదు. కానీ, రోజూ లేదా అతిగా వాడితే మాత్రం కిడ్నీలపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతుంది.

Image credits: pexels
Telugu

కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్‌కు దారితీయొచ్చు

ఎక్కువ కాలం ఇలాగే వాడితే కిడ్నీల పనితీరు తగ్గిపోతుంది. కొన్ని తీవ్రమైన సందర్భాల్లో ఇది కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్‌కు కూడా దారితీయవచ్చు.

Image credits: freepik
Telugu

వీళ్లకు రిస్క్ ఎక్కువ!

కిడ్నీ వ్యాధులు ఉన్నవారు, షుగర్ లేదా బీపీ ఉన్నవాళ్లు, వృద్ధులు, ఆర్థరైటిస్ వంటి సమస్యలకు మందులు వాడేవారికి పెయిన్‌కిల్లర్స్‌తో ప్రమాదం ఎక్కువ.

Image credits: freepik

