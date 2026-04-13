తక్కువ బంగారంతోనే V షేప్ గోల్డ్ రింగ్ డిజైన్లు

life Apr 13 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:chatgpt
Telugu

సింపుల్ వి-షేప్ బ్యాండ్

షెవ్రాన్ గోల్డ్ రింగ్‌లో సింపుల్ V షేప్ బ్యాండ్ డిజైన్ ఎంతో బావుంటుంది. ఏ డ్రెస్‌కైనా క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: pinterest
Telugu

డైమండ్ స్టడెడ్ షెవ్రాన్

ఈ రింగ్‌ను చిన్న చిన్న డైమండ్స్‌తో తయారుచేస్తున్నారు. పెళ్లి రోజున భార్యకు గిఫ్ట్‌గా ఇవ్వడానికి ఈ రింగ్ బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: pinterest
Telugu

డబుల్ లేయర్ డిజైన్

డబుల్ లేయర్ డిజైన్‌తో వచ్చే వి షేప్ రింగ్ చాలా ట్రెండీగా  కనిపిస్తుంది. ఏ పార్టీకైనా గ్లామర్ టచ్ ఇస్తుంది.

Image credits: kymee.in
Telugu

రోజ్ గోల్డ్ ఫినిష్

రోజ్ గోల్డ్ ఫినిషింగ్‌లో ఉండే ఈ ఉంగరం  రాయల్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. ఇది అన్ని రకాల స్కిన్ టోన్‌లకు చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: pinterest
Telugu

ఓపెన్ ఎండ్ స్టైల్

ఓపెన్ ఎండ్ స్టైల్ షెవ్రాన్ రింగ్స్ ఈ రోజుల్లో చాలా ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయి. ఇవి పెట్టుకోవడానికి  స్టైల్ స్టేట్‌మెంట్‌గా కనిపిస్తాయి.

Image credits: pinterest
Telugu

ట్విస్టెడ్ ప్యాటర్న్ రింగ్

ట్విస్టెడ్ ప్యాటర్న్ రింగ్ చూడటానికి  ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. అందుకే ఇది గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్.

Image credits: pinterest
Telugu

మినిమల్ స్టాక్ రింగ్

మినిమలిస్ట్ వి షేప్ ఉంగరాలు ఇవి. ఈ డిజైన్ సింపుల్‌గా, ట్రెండీగా ఉంటుంది. అన్ని వయసుల మహిళలకు ఇది నప్పుతుంది.

Image credits: palmonas.com

