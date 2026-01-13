మాంసం ఫ్రిజ్ లో స్టోర్ చేస్తున్నారా? ఈ విషయం తెలుసుకోవాల్సిందే

ఫ్రిజ్ లో ఉంచిన మాంసం బయటకు తీసినప్పుడు మాంసం బయటి భాగం త్వరగా వేడెక్కుతుంది. ఉష్ణోగ్రత 40 డిగ్రీల ఫారెన్హీట్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, బ్యాక్టీరియా సులభంగా పెరుగుతుంది.
నిమిషాల్లో మాంసంలో క్రిములు పెరిగి, ఇది ఫుడ్ పాయిజనింగ్, ఇతర వ్యాధులకు కారణమవుతుంది. ఎక్కువ సేపు బయట ఉంచకూడదు.
ఫ్రిజ్ నుండి మాంసాన్ని బయటకు తీసినప్పుడు, లోపలి భాగం కంటే బయటి భాగం త్వరగా చల్లదనం పోయి వేడెక్కడం గమనించవచ్చు. అప్పటికీ లోపలి భాగం చల్లగానే ఉంటుంది.
ఫ్రీజర్లో నిల్వ ఉంచిన మాంసాన్ని బయటకు తీయడానికి బదులుగా ఫ్రిజ్లోనే పెట్టవచ్చు. ఎంతసేపైనా మాంసాన్ని అలా నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు.
