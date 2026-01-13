Telugu

మాంసం ఫ్రిజ్ లో స్టోర్ చేస్తున్నారా? ఈ విషయం తెలుసుకోవాల్సిందే

food-life Jan 13 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Freepik
Telugu

క్రిములు పెరుగుతాయి...

ఫ్రిజ్ లో ఉంచిన మాంసం బయటకు తీసినప్పుడు మాంసం బయటి భాగం త్వరగా వేడెక్కుతుంది. ఉష్ణోగ్రత 40 డిగ్రీల ఫారెన్‌హీట్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, బ్యాక్టీరియా సులభంగా పెరుగుతుంది.

Image credits: Gemini AI
Telugu

ఫుడ్ పాయిజనింగ్

నిమిషాల్లో మాంసంలో క్రిములు పెరిగి, ఇది ఫుడ్ పాయిజనింగ్, ఇతర వ్యాధులకు కారణమవుతుంది. ఎక్కువ సేపు బయట ఉంచకూడదు.

Image credits: Gemini AI
Telugu

రుచి మారుతుంది

ఫ్రిజ్ నుండి మాంసాన్ని బయటకు తీసినప్పుడు, లోపలి భాగం కంటే బయటి భాగం త్వరగా చల్లదనం పోయి వేడెక్కడం గమనించవచ్చు. అప్పటికీ లోపలి భాగం చల్లగానే ఉంటుంది. 

Image credits: Asianet News
Telugu

ఫ్రిజ్‌లో ఉంచవచ్చు

ఫ్రీజర్‌లో నిల్వ ఉంచిన మాంసాన్ని బయటకు తీయడానికి బదులుగా ఫ్రిజ్‌లోనే పెట్టవచ్చు. ఎంతసేపైనా మాంసాన్ని అలా నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు.

Image credits: Getty

వంటకు ఏ నూనె వాడాలో తెలుసా?

రోజూ రెండు లవంగాలు నమిలితే ఏమౌతుంది?

చర్మం మెరిసిపోవాలంటే కచ్చితంగా తినాల్సిన ఫుడ్స్ ఇవే!

పొట్టు సులువుగా రావాలంటే గుడ్లను ఇలా ఉడికించండి