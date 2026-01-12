Telugu

రోజూ రెండు లవంగాలు నమిలితే ఏమౌతుంది?

food-life Jan 12 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
లవంగం

కూరల్లో తరచుగా వాడే సుగంధ ద్రవ్యం లవంగం. రోజూ ఒకటి రెండు లవంగాలు నమలడం వల్ల అనేక వ్యాధుల నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది

లవంగాలలో ఫ్లేవనాయిడ్లు, ఫినాలిక్ సమ్మేళనాలు, యూజినాల్ ఉంటాయి. ఈ యాంటీఆక్సిడెంట్లు సీజనల్ వ్యాధుల నుంచి శరీరాన్ని కాపాడతాయి.

దంతాలను కాపాడుతుంది

దంతాలు, చిగుళ్లలో వాపును తగ్గించడానికి లవంగం బాగా ఉపయోగపడుతుంది..

సీజనల్ వ్యాధుల నుంచి రక్షణ

లవంగాలు తినడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి బలపడుతుంది. అంతేకాకుండా, ఇది  హానికరమైన బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది.

కాలేయ వ్యాధులను నివారిస్తుంది

కాలేయ ఆరోగ్యానికి లవంగం చాలా ఉత్తమమైనది. ఇది కాలేయం వాపును తగ్గిస్తుంది. ఫ్యాటీ లివర్ లాంటి సమస్యలను నివారించడానికి ఇది చాలా మంచిది. 

డయాబెటిస్ ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది

రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడానికి లవంగం చాలా మంచిది. లవంగం టైప్ 2 డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. 

