వంటకు ఏ నూనె వాడాలో తెలుసా?

ఆవ నూనెలో యాంటీ బాక్టీరియల్ గుణాలు ఉన్నాయి. దీని వాసన కూడా ఆహారానికి మరింత రుచిని ఇస్తుంది.
ఇందులో విటమిన్ ఇ పుష్కలంగా ఉంటుంది. వేయించడానికి, కేకులు చేయడానికి పొద్దుతిరుగుడు నూనెను వాడతారు.
ఇందులో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఆలివ్ ఆయిల్ వాడటం గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది.
కొబ్బరి నూనె జీర్ణక్రియకు మంచిది. రకరకాల కూరలకు రుచిని ఇవ్వడానికి కొబ్బరి నూనె సరిపోతుంది.
రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ వాడటం చాలా సులభం. ఇది కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
వేరుశెనగ నూనె చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఇందులో విటమిన్ ఇ ఉంటుంది. ఈ నూనెతో వేయించడం మంచిది.
ఎక్కువ రుచి కోసం నెయ్యిని ఆహారంలో వాడొచ్చు. ఇందులో విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
