వంటకు ఏ నూనె వాడాలో తెలుసా?

food-life Jan 13 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
ఆవ నూనె

ఆవ నూనెలో యాంటీ బాక్టీరియల్ గుణాలు ఉన్నాయి. దీని వాసన కూడా ఆహారానికి మరింత రుచిని ఇస్తుంది.

Image credits: Getty
పొద్దుతిరుగుడు నూనె

ఇందులో విటమిన్ ఇ పుష్కలంగా ఉంటుంది. వేయించడానికి, కేకులు చేయడానికి పొద్దుతిరుగుడు నూనెను వాడతారు.

Image credits: Getty
ఆలివ్ ఆయిల్

ఇందులో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఆలివ్ ఆయిల్ వాడటం గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది.

Image credits: Getty
కొబ్బరి నూనె

కొబ్బరి నూనె జీర్ణక్రియకు మంచిది. రకరకాల కూరలకు రుచిని ఇవ్వడానికి కొబ్బరి నూనె సరిపోతుంది.

Image credits: Getty
రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్

రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ వాడటం చాలా సులభం. ఇది కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
వేరుశెనగ నూనె

వేరుశెనగ నూనె చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఇందులో విటమిన్ ఇ ఉంటుంది. ఈ నూనెతో వేయించడం మంచిది.

Image credits: Getty
నెయ్యి

ఎక్కువ రుచి కోసం నెయ్యిని ఆహారంలో వాడొచ్చు. ఇందులో విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

Image credits: Getty

