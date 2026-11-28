ప్రపంచంలో విడాకులు తీసుకోవడాన్ని చట్టవిరుద్ధంగా పరిగణించే ఒక దేశం ఉందనే విషయం మీకు తెలుసా?
ఆ దేశం పేరే ఫిలిప్పీన్స్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడాకులు చట్టవిరుద్ధమైన ఏకైక దేశం ఇదే. భార్యాభర్తల మధ్య సంబంధం ఎంత చెడిపోయినా సరే ఈ దేశంలో వాళ్లు కలిసే జీవించాలి.
ఫిలిప్పీన్స్లో 1930 నుంచి విడాకులపై చట్టబద్ధమైన నిషేధం ఉంది. క్యాథలిక్ మతంలో విడాకులు తీసుకోవడాన్ని తీవ్రమైన తప్పుగా పరిగణిస్తారు… అందుకే విడాకులపై నిషేదం.
ఈ దేశ జనాభాలో సుమారు 79 శాతం మంది క్యాథలిక్కులే. వీరికి విడాకులు తీసుకునే అనుమతి లేదు. అయితే ముస్లిం కమ్యూనిటీకి చెందిన వారు మాత్రం షరియా చట్టం ప్రకారం విడాకులు పొందవచ్చు.
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