యాపిల్, బీట్రూట్, క్యారెట్ కలిపి తయారు చేసేదే ఏబీసీ జ్యూస్. ఇది శరీర ఆరోగ్యానికే కాదు, చర్మ సౌందర్యానికి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
ఏబీసీ జ్యూస్లో మన శరీరానికి కావాల్సిన విటమిన్ ఎ, సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మనల్ని రోగాల బారి నుంచి కాపాడతాయి.
ఈ జ్యూస్ రెండు వారాలు ప్రతిరోజూ తాగి చూడండి మీ చర్మంలో మెరుపు కనిపిస్తుంది. ముఖంపై ముడతలు తగ్గిపోతాయి.
ఈ జ్యూస్ తాగితే రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలు పెరుగుతాయి. గుండె ఆరోగ్యం, జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది.
జీర్ణవ్యవస్థ సరిగ్గా పనిచేయడానికి, బరువు తగ్గడానికి, అలాగే కంటి ఆరోగ్యానికి ఏబీసీ జ్యూస్ తాగడం చాలా అవసరం.
ఏబీసీ జ్యూస్ లో నైట్రేట్లు రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి. అందులో ఫైబర్ బీపీ, కొలెస్ట్రాల్ను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. కాబట్టి గుండె పదిలంగా ఉంటుంి.
మీ చర్మం నిగారింపుతో మిల మిల మెరవాలంటే ఈ ఏబీసీ జ్యూస్ ప్రతిరోజూ తాగడం అలవాటు చేసుకోండి.
