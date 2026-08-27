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5 గ్రాముల్లో వచ్చే మంగళసూత్రాలు.. సూపర్ డిజైన్లు!

life Aug 27 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Pinterest
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చైన్ డిజైన్ మంగళసూత్రం

ఓపెన్ సర్కిల్ డిజైన్ లాకెట్ తో ఉన్న ఈ షార్ట్ మంగళసూత్రం మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తుంది. 5 గ్రాముల్లో ఈజీగా చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: chatgpt
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నేమ్ డిజైన్ మంగళసూత్రం

చైన్, నల్లపూసల కాంబినేషన్ లో ఉన్న నేమ్ డిజైన్ మంగళసూత్రం డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటుంది. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కోసం మంచి ఎంపిక. 

Image credits: Pinterest
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ముత్యం లాకెట్ మంగళసూత్రం

మధ్యలో ముత్యం చుట్టూ వైట్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ లాకెట్ మంగళసూత్రానికి మరింత అందాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. ఇలాంటి డిజైన్స్ ని 3-5 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
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లేటెస్ట్ డిజైన్ మంగళసూత్రం

పెద్ద నల్లపూసలు, సింపుల్ వైట్ స్టోన్స్ లాకెట్ తో ఉన్న ఈ మంగళసూత్రాలు ఎవ్వరికైనా ఇట్టే నచ్చేస్తాయి. తక్కువ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
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డబుల్ లేయర్ మంగళసూత్రం

నల్లపూసలు, గోల్డ్ పూసలతో ఉన్న డబుల్ లేయర్ మంగళసూత్రం మెడకు నిండుగా, అందంగా ఉంటుంది. బడ్జెట్ సమస్య లేకపోతే 8 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: pintrest
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ఇంటర్ లింకింగ్ మంగళసూత్రం

ఇన్ఫినిటీ, హార్ట్ షేప్ కాంబినేషన్ లాకెట్ తో ఉన్న ఈ మంగళసూత్రం మీకు స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగుంటుంది. 

Image credits: zerakijewels.com

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