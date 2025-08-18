కుక్క కరిస్తే ఎవరు బాధ్యులు..?

ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది ఇంట్లో పెంపుడు కుక్కలు పెంచుకుంటున్నారు. వాటిని కూడా ఫ్యామిలీ లా భావిస్తున్నారు.
మీ పెంపుడు కుక్కలు మీతో బాగా కలిసిపోయినా..బయట వారిని కరిచే అవకాశం లేకపోలేదు.
పెంపుడు కుక్క బయటి వారిని కరిస్తే ఎవరి బాధ్యత, చికిత్స ఎవరు చేయిస్తారు?
భారతదేశంలో పెంపుడు జంతువులకు ప్రత్యేక నియమాలు ఉన్నాయి. జంతువుల సంరక్షణతో పాటు ఇతరులకు హాని కలగకుండా చూసుకోవాలి.
కుక్క ఎవరినైనా కరిస్తే, చట్టం ప్రకారం యజమాని పూర్తి బాధ్యత వహించాలి.
కుక్క కాటుకు చికిత్స, మందులు, ఆసుపత్రి ఖర్చులు యజమాని భరించాలి.
యజమాని నిర్లక్ష్యం ఉంటే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవచ్చు. కుక్కల రిజిస్ట్రేషన్, వ్యాక్సినేషన్ తప్పనిసరి.
కుక్కల సమాచారం, లైసెన్స్, వ్యాక్సినేషన్ రికార్డులు తప్పనిసరి. నియమాల ఉల్లంఘనకు జరిమానా, శిక్ష ఉంటుంది.
కుక్కలకు సకాలంలో వ్యాక్సినేషన్, శిక్షణ ఇవ్వాలి. ప్రజల భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.
