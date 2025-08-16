చియా గింజల్లోఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, ఫైబర్ప వంటి ఎన్నో ముఖ్యమైన పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
చియా గింజలు ఆరోగ్యానికి మంచివే అయినా వీటిని కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు తినకూడదు. వాళ్లు ఎవరంటే?
చియా గింజల్లోని ఫైబర్ బ్లడ్ షుగర్ ను కంట్రోల్ చేసినా.. డయాబెటీస్ మందులను, రక్తం పలుచబడే మందులను వాడేవారు వీటిని తినకూడదు.
బీపీ తక్కువగా ఉన్నవారు కూడా చియా గింజల్ని తినకూడదు. ఎందుకంటే ఇవి బీపీని మరింత తగ్గిస్తాయి. అలాగే తల తిరగడం, అలసట వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు కూడా చియా గింజల్ని ఎక్కువగా తినకూడదు. లేదంటే సమస్యలు ఎక్కువలు ఎక్కువ అవుతాయి.
చియా గింజలకు అలెర్జీ ఉన్నవారు కూడా వీటిని తినకూడదు. లేదంటే దురద, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు, చర్మంపై దద్దుర్లు వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
