మీ ఇంట్లో పెంపుడు జంతులున్నాయా? అయితే ఈ మొక్కల్ని మాత్రం పెంచకండి

డంబ్ కేన్ మొక్క చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది. కానీ ఇది పెంపుడు జంతువుల ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. దీనిని తింటే వాంతులు, విరేచనాలు అవుతాయి.
లిల్లీ పూల మొక్కలు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. కానీ ఇవి పెంపుడు జంతువులకు విషంతో సమానం. వీటిని తింటే వాటికి తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి.
మనీ ప్లాంట్ ను చాలా మంది పెంచుతుంటారు. ఇది గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. కానీ ఈ మొక్క ఆకులు పెంపుడు జంతువుల ఆరోగ్యానికి మంచివి కావు.
స్నేక్ ప్లాంట్ చాలా తొందరగా పెరుగుతుంది. కానీ పెంపుడు జంతువులు ఉంటే మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ మొక్క వాటి ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తుంది.
కలబందలో మనకు ఎన్నో విధాలుగా మేలు చేస్తుంది. కానీ ఈ మొక్క జంతువులకు వాంతులు, విరేచనాలు అయ్యేలా చేస్తుంది.
ఈ మొక్క చాలా మందికి ఇష్టం. అందుకే దీన్ని బాగా పెంచుతుంటారు. కానీ ఈ మొక్క ఒక్క జంతువులకే కాదు మనుషులకు కూడా హాని కలిగిస్తుందట.
రబ్బర్ ప్లాంట్ చూడటానికి అందంగా ఉంటుంది. కానీ ఇది పెంపుడు జంతువులకు హాని చేస్తుందట.
ఈ మెక్కలు పెంచితే ఇంట్లో మంచి వాసన వస్తుంది
