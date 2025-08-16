ఇవి తింటే మీ బీపీ కంట్రోల్ లో ఉండటం పక్కా

అరటి పండులో పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది శరీరం నుండి అదనపు సోడియం తొలగించి రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది.
దానిమ్మలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, పాలీఫెనాల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును తగ్గించి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.
బెర్రీలలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫ్లేవనాయిడ్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల అవి రక్తనాళాల పనితీరును మెరుగుపరచడంలో బాగా సహాయపడతాయి.
ఓట్స్లో ఫైబర్ ఉండటం వల్ల దీన్ని క్రమం తప్పకుండా తింటే శరీరంలోని కొవ్వు , రక్తపోటు తగ్గుతుంది.
వెల్లుల్లిలో ఉండే అల్లిసిన్ అనే సమ్మేళనం యాంటీ హైపర్టెన్సివ్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి అవి రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి.
సాల్మన్, సార్డినెస్ వంటి కొవ్వుతో కూడిన చేపలలో ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి, కాబట్టి అవి రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
ఆకుకూరల్లో పొటాషియం, మెగ్నీషియం, నైట్రేట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి, కాబట్టి అవి రక్తనాళాలను సడలించడంలో సహాయపడతాయి.
అవిసె గింజల్లో ఒమేగా-3 పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల అది రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను మెరుగుపరుస్తుంది. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.
