ఇవి తింటే మీ బీపీ కంట్రోల్ లో ఉండటం పక్కా

life Aug 16 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
అరటిపండు..

అరటి పండులో పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది శరీరం నుండి అదనపు సోడియం తొలగించి రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది. 

Image credits: Getty
దానిమ్మ

దానిమ్మలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, పాలీఫెనాల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును తగ్గించి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.

Image credits: Getty
బెర్రీలు

బెర్రీలలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫ్లేవనాయిడ్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల అవి రక్తనాళాల పనితీరును మెరుగుపరచడంలో బాగా సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
ఓట్స్

ఓట్స్‌లో ఫైబర్ ఉండటం వల్ల దీన్ని క్రమం తప్పకుండా తింటే శరీరంలోని కొవ్వు , రక్తపోటు తగ్గుతుంది.

Image credits: Getty
వెల్లుల్లి

వెల్లుల్లిలో ఉండే అల్లిసిన్ అనే సమ్మేళనం యాంటీ హైపర్‌టెన్సివ్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి అవి రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి.

Image credits: Getty
కొవ్వుతో కూడిన చేప

సాల్మన్, సార్డినెస్ వంటి కొవ్వుతో కూడిన చేపలలో ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి, కాబట్టి అవి రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
ఆకుకూరలు

ఆకుకూరల్లో పొటాషియం, మెగ్నీషియం, నైట్రేట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి, కాబట్టి అవి రక్తనాళాలను సడలించడంలో సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
అవిసె గింజలు

అవిసె గింజల్లో ఒమేగా-3 పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల అది రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను మెరుగుపరుస్తుంది. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.

Image credits: social media

